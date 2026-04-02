Ταξιδεύει στη Γαλλία ενόψει Βιλερμπάν ο Φαλ, εκτός οι Νιλικίνα και Τζόουνς και Τζόσεφ

Ο Μουσταφά Φαλ θα ταξιδέψει στη Λυών, ενόψει του αυριανού αγώνα του Ολυμπιακού με την ουραγό Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής της Euroleague. O Γάλλος διεθνής σέντερ συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στα τέλη της περσινής σεζόν. Αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής, είναι κάτι που θ’ αποφασίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Φαλ έχει ξεκινήσει τις ομαδικές προπονήσεις πριν περίπου δέκα ημέρες.

Στην Αθήνα έμειναν οι δύο τραυματίες Φρανκ Νιλικίνα και Ταιρίκ Τζόουνς, ο Κόρι Τζόσεφ λόγω ίωσης, ενώ εκτός αποστολής άφησε ο Μπαρτζώκας τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και τον Όμηρο Νετζήπογλου.