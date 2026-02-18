Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, 2026
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ταξίδεψε στο Ηράκλειο ο Χουάντσο – Σήμερα κρίνεται η συμμετοχή του με ΠΑΟΚ

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Στο Ηράκλειο βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR τελικά κατάφερε να ταξιδέψει μόνος του και έτσι σήμερα το πρωί θα τεστάρει τις δυνάμεις του στην πρωινή χαλαρή προπόνηση, από την οποία και θα κριθεί εάν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί κατά του ΠΑΟΚ στον προημιτελικό.

Ο Ισπανός είχε ταλαιπωρηθεί από μία ίωση και δεν ήταν σε θέση να πετάξει με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας ωστόσο το βράδυ ένιωσε καλύτερα.

Από την ετοιμότητά του θα ληφθεί και η απόφαση από τον Εργκιν Αταμάν για την εξάδα των ξένων παικτών που θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση.

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ηλιοφάνεια σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας – Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή

0
Βελτιωμένες θα είναι σήμερα, Πέμπτη (19/2) οι καιρικές συνθήκες...
MEDIA

Κύπελλο μπάσκετ: Πού θα δείτε τα ματς Μαρούσι–Ολυμπιακός και Ηρακλής–Παναθηναϊκός AKTOR για το Final 8 

0
Η πρώτη μέρα των ημιτελικών του Allwyn Final 8...
LIFE & STYLE

Ελένη Βουλγαράκη: Διέψευσε τις φήμες περί αρραβώνα με τον Φώτη Ιωαννίδη – Η αποκάλυψη της Σταματίνας Τσιμτσιλή

0
Ένα δημοσίευμα «άναψε φωτιές» σχετικά με την ερωτική ζωή...
LIFE & STYLE

Στάθης Σχίζας: Συγκλονίζει για τη μάχη του πατέρα του με την άνοια – «Μόνο εμένα αναγνωρίζει»

0
Για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο πατέρας...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Καλές οι εξετάσεις Τζόουνς-Δεν παίζει στον ημιτελικό

0
Καθησυχαστικά ήταν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας που έβγαλε...

