Τα διεθνή ΜΜΕ για τις φωτιές στην Ελλάδα και τον θάνατο τριών πυροσβεστών

Οι φωτιές στην Ελλάδα βρίσκονται στα πρώτα θέματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης, μαζί με τις δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία που μαίνονται για πολλοστή μέρα. Στα ρεπορτάζ τους ξεχωρίζουν οι αναφορές στον θάνατο των τριών πυροσβεστών στο πύρινο μέτωπο του Ρεθύμνου, αλλά και στο Γύθειο, καθώς και οι εκκενώσεις τουριστικών περιοχών στην Κρήτη.

«Έλληνες πυροσβέστες δίνουν μάχη με φονικές πυρκαγιές στο νησί της Κρήτης για δεύτερη ημέρα την Πέμπτη (30/07), καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά από ημέρες καταστροφικών πυρκαγιών στην Ισπανία και τη Γαλλία. Την Τετάρτη (29/07), τρεις Έλληνες πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας τις φλόγες εν μέσω ισχυρών ανέμων στην Κρήτη και στην ηπειρωτική χώρα, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά», σημειώνει χαρακτηριστικά το πρακτορείο Reuters.

Στιγμιότυπο οθόνης από το ρεπορτάζ του Reuters για τη φωτιά στο Ρέθυμνο

«Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους αφού εγκλωβίστηκαν στην πυρκαγιά της Κρήτης κοντά στο χωριό Κρύα Βρύση στο κέντρο του νησιού. Ένας ακόμη έχασε τη ζωή του σε ξεχωριστή πυρκαγιά στην περιοχή της Πελοποννήσου», συνεχίζει το δημοσίευμα που στη συνέχεια αναφέρεται στην εκκένωση τουριστικών περιοχών: «Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν από την Κρύα Βρύση και άλλα γειτονικά χωριά δια θαλάσσης και ξηράς στο κέντρο του νησιού, καθώς οι ισχυροί άνεμοι έβγαλαν τη φωτιά εκτός ελέγχου κοντά σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Την Πέμπτη (30/07), περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και αεροσκάφη ρίψης νερού δίνουν μάχη με δύο δασικές πυρκαγιές στο νησί της Κρήτης, όπου καταστράφηκαν αγροτικές καλλιέργειες και ελαιώνες, ενώ υπέστησαν ζημιές αποθήκες και λίγα σπίτια».

Το πρακτορείο Reuters ανήρτησε και σχετικό βίντεο από τις προσπάθειες κατάσβεσης στον λογαριασμό του στο X.

«Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις εστίες τους στην Κρήτη, καθώς οι πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από ισχυρούς ανέμους απειλούν τουριστικά θέρετρα και χωριά», σημειώνει στο δημοσίευμά του το BBC, κάνοντας λόγο για απομάκρυνση περίπου 8.000 ανθρώπων κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ρέθυμνο, όπου οι ριπές ανέμου έχουν φτάσει τα 125 χιλιόμετρα την ώρα.

Στιγμιότυπο οθόνης από το δημοσίευμα του BBC για τις φωτιές στην Ελλάδα

Οι εκκενώσεις, σημειώνει το βρετανικό μέσο, έγιναν μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών, αφού παγιδεύτηκαν κοντά στην Κρύα Βρύση, και ενός τρίτου που πέθανε κοντά στο Γύθειο, το λιμάνι της Πελοποννήσου.

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των πολλών ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν καταστροφικές πυρκαγιές και ξηρασία, καθώς η ήπειρος βιώνει ακραία υψηλές θερμοκρασίες, αναφέρεται ακόμη στο δημοσίευμα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι συνθήκες που ευνοούν πυρκαγιές θα εξαπλωθούν προς το κέντρο της Ευρώπης αυτή την εβδομάδα, με την Ελλάδα και την Τουρκία να είναι μεταξύ των περιοχών που θα πληγούν περισσότερο.

Ανησυχία προκαλούν καύσωνες και άνεμοι

Στιγμιότυπο οθόνης από δημοσίευμα του Guardian για τις φωτιές στην Ελλάδα

Οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες και οι ισχυροί άνεμοι ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι πυρκαγιές γίνονται όλο και πιο δύσκολο να σβήσουν, σημειώνει στο δημοσίευμά του ο Guardian, προσθέτοντας πως τρεις Έλληνες πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην Κρήτη και στα νότια της ηπειρωτικής χώρας, καθώς η υπερβολική ζέστη εμποδίζει τις προσπάθειες ελέγχου των πυρκαγιών που μαστίζουν τη νότια Ευρώπη.

Το τόξο των βάναυσων πυρκαγιών που εκτείνεται από τις ακτές του Ατλαντικού μέχρι την ανατολική Μεσόγειο και από τα Σκωτσέζικα Χάιλαντς μέχρι τη νότια Ισπανία, έχει ανησυχήσει τους ειδικούς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επειδή πολλές από τις πυρκαγιές έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο και καίνε κοντά σε πόλεις και κωμοπόλεις.

Στιγμιότυπο οθόνης από δημοσίευμα της Deutsche Welle για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Οι πυρκαγιές στην Κρήτη αναγκάζουν χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες να εκκενώσουν τις εστίες τους. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους καθώς η Ελλάδα γίνεται η τελευταία χώρα, μετά τη Γαλλία και την Ισπανία, που αντιμετωπίζει καλοκαιρινές πυρκαγιές, σημειώνει η Deutsche Welle στην αγγλική έκδοσή της.

Δημοσίευμα του France24 για τις φωτιές στην Ελλάδα

Στη Γαλλία, που επίσης δοκιμάζεται από την πύρινη λαίλαπα, το France24, αναφέρεται στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, που ανάγκασε τους αξιωματούχους να εκκενώσουν περίπου 8.000 άτομα κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς απειλούσε το θέρετρο της Αγίας Γαλήνης. Αν και η κατάσταση βελτιωνόταν την Πέμπτη (30/07), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε για «δύσκολες μέρες» καθώς η καλοκαιρινή ζέστη επιμένει.

Δημοσίευμα του euronews για τις φωτιές στην Ελλάδα

Δεκάδες αγροτικές και δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν στην Ελλάδα μέσα σε 24 ώρες, ενώ θυελλώδεις άνεμοι δυσκόλεψαν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης σε πολλές περιοχές της χώρας, σημειώνει το Euronews στο δημοσίευμά του με τίτλο: «Πυρκαγιές στην Ελλάδα: εκτός ελέγχου η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης».

Βίντεο από τη δραματική διάσωση ανθρώπων που παγιδεύτηκαν στην παραλία του Αγίου Παύλου μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό του στο X το Al Jazeera.

Στους θανάτους των πυροσβεστών και στη μάχη με τις φλόγες αναφέρεται σε σχετικό του δημοσίευμα και το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu

Στιγμιότυπο οθόνης από το δημοσίευμα του Anadolu για τις φωτιές στην Ελλάδα