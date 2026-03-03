Τετάρτη, 4 Μαρτίου, 2026
ΕΘΝΙΚΑ

Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο – Εν πλώ οι φρεγάτες «Κίμων» & «Ψαρά» [βίντεο]

Λάμπρος Κατσαρός
by Newsroom Λάμπρος Κατσαρός

Στην Κάρπαθο μεταφέρονται συστοιχίες Patriot για ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργοποίησης του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου, μετά τα δύο drones που αναχαίτισε τη Δευτέρα η Κύπρος στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Φτάνουν σήμερα οι δύο ελληνικές φρεγάτες

Η Κύπρος βρίσκεται σε συναγερμό μετά το χτύπημα στο Ακρωτήρι λίγο μετά τα μεσάνυκτα της Κυριακής ενώ αναχαιτίστηκαν χθες (2/3) δύο drone που εκτοξεύθηκαν κατά των Βάσεων.

Τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 02 Μαρτίου η υπερσύγχρονη φρεγάτα Μπελαρά «Κίμων» απέπλευσε για την Κύπρο, στην πρώτη ουσιαστικά αποστολή της, και με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού. Συνεπικουρείται από τη φρεγάτα Ψαρά και τέσσερα F-16, που ήδη έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, συμφωνα με το Υπουργειο Άμυνας.

Στην Κύπρο βρέθηκε σήμερα Τρίτη (3/3) και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας έκανε γνωστό ότι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη καθώς επίσης ότι ο ίδιος βρίσκεται τις τελευταίες δύο ημέρες σε συνεχή διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό του, υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Νέα κινητικότητα παρατηρήθηκε στη βάση του Ακρωτηρίου το βράδυ της Δευτέρας. Κυπριακή κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα ιρανικής κατασκευής drones που έπληξαν τη βρετανική βάση στη νήσο είχαν εκτοξευθεί από τον γειτονικό Λίβανο.

Και γαλλικά Rafale στην Κύπρο;

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο άφιξης γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale στην Κύπρο, όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Sigma.

Ο Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο της συνεννόησης, διευκρινίζοντας παράλληλα πως «δεν επιθυμούμε συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων», καθώς, όπως σημείωσε, ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα διοίκησης.

Designed & Developed by the Minds at Politis Group