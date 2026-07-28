Σύρος: Τα νέα βίντεο αλλάζουν τα δεδομένα – Στο μικροσκόπιο τα «προσωπικά πάθη»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας και τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας να οδηγούν τις Αρχές στην εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων.

Παράλληλα, έμπειροι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα δυσκολεύουν την εκδοχή μιας απλής ληστείας, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το ενδεχόμενο να υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Το χρονικό της εισβολής

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ όσα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης (23/7).

Στις 16:40 ο 41χρονος ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας επιστρέφει στο σπίτι του και περίπου 15 λεπτά αργότερα φτάνει η 31χρονη σύζυγός του.

Στις 17:02 εμφανίζεται η 42χρονη διασώστρια, ντυμένη στα μαύρα, με κουκούλα, γυαλιά, χειρουργικά γάντια και φορώντας το παντελόνι της στολής του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μεταφέρει σακίδιο μέσα στο οποίο βρίσκονται λοστός και αεροβόλο πιστόλι. Αφού παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα έξω από την κατοικία, αφήνει το σακίδιο και χτυπά το κουδούνι.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η 31χρονη ανοίγει την πόρτα και η 42χρονη εισέρχεται στο σπίτι. Επτά δευτερόλεπτα μετά βγαίνει τραυματισμένη και επιχειρεί να διαφύγει, ενώ ο 41χρονος την καταδιώκει μέχρι που εκείνη καταρρέει στον δρόμο.

Τα ευρήματα των Αρχών

Κατά τις έρευνες στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια διαφορετικού μεγέθους, τα οποία εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο χρησιμοποιήθηκε από τον 41χρονο και ποιο έφερε η 42χρονη.

Στην κατοικία βρέθηκαν επίσης περισσότερα από 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και καραμπίνες με μεγάλο αριθμό φυσιγγίων.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν και διάρρηξη που είχε καταγγείλει ο 41χρονος περίπου δέκα ημέρες πριν από το περιστατικό. Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται αν γενετικό υλικό ή αποτυπώματα της 42χρονης συνδέονται με εκείνη την υπόθεση.

Καλλιακμάνης: «Εντελώς παράλογη συμπεριφορά»

Σχολιάζοντας τις εικόνες από το βίντεο, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, δήλωσε:

«Αυτή η γυναίκα πάει όντως μεταμφιεσμένη. Παραμένει έξω από την πόρτα, αφουγκράζεται, ακούει σίγουρα πως μέσα βρίσκονται άνθρωποι και γι’ αυτό χτυπάει το κουδούνι. Είναι εντελώς παράλογο πως μια γυναίκα χωρίς ποινικό παρελθόν λειτουργεί έτσι. Τέτοια συμπεριφορά δικαιολογείται μόνο από κάποιον που έχει κάποια διαταραχή ή εξάρτηση. Εάν δεν συμβαίνουν αυτά, υπάρχει κάτι που προφανώς δεν το γνωρίζει ακόμη η Αστυνομία».

Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πώς ακριβώς τραυματίστηκε θανάσιμα η 42χρονη μέσα στα λίγα δευτερόλεπτα που βρέθηκε στο εσωτερικό της κατοικίας.

Μυλωνάς: «Το κίνητρο της ληστείας δεν στηρίζεται εύκολα στη λογική»

Από την πλευρά του, ο Ειδικός Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων και ΜΜΕ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δημήτριος Μυλωνάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στάθηκε στην προετοιμασία της 42χρονης αλλά και στην επιλογή να φορά μέρος της στολής του ΕΚΑΒ.

«Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής (αστυνομικοί, πυροσβέστες, διασώστες) διατηρούμε μια καλή σχέση. Είναι πιο δύσκολο για την Αστυνομία να αποφασίσει να ελέγξει κάποιον που φέρει τα διακριτικά ενός σώματος ασφαλείας ή πρώτης γραμμής. Θεωρώ ότι ίσως το έκανε αυτό για να αποφύγει τυχόν αστυνομικό έλεγχο στη διαδρομή».

Αναφερόμενος στο πιθανό κίνητρο, πρόσθεσε:

«Το κίνητρο της ληστείας δεν στηρίζεται εύκολα στη λογική. Να πάει κάποιος να ανοίξει μια πόρτα με ένα μαχαίρι ή να ανοίξει χρηματοκιβώτιο με έναν λοστό; Οποιοσδήποτε γνωρίζει, ξέρει ότι με τον λοστό ανοίγεις μια εσωτερική πόρτα, όχι χρηματοκιβώτιο. Από την εμπειρία μας στο πεζοδρόμιο, όταν βλέπουμε μαχαίρι και τέτοιες καταστάσεις, συνήθως πίσω υπάρχουν προσωπικά πάθη».

Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες

Οι έρευνες στρέφονται πλέον και στις σχέσεις που φαίνεται να υπήρχαν μεταξύ των εμπλεκομένων, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές γνωρίζονταν από το παρελθόν και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, ενώ τα παιδιά τους είχαν επίσης επαφές.

Σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και σε βάρος της 31χρονης συζύγου του για συνέργεια, με τους δύο κατηγορούμενους να έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, από την οποία οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τις επικοινωνίες που προηγήθηκαν του τραγικού περιστατικού.