Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 2025
20.4 C
Athens
type here...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα πάρουν το «250άρι» του Νοεμβρίου και ποιοι μένουν εκτός

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Συνταξιούχοι: Συνταξιούχους δύο «ταχυτήτων» διαμορφώνει η νέα μόνιμη παροχή των 250 ευρώ. Το μέτρο, που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά φέτος, θα δώσει μια «ανάσα» σε όσους πληρούν τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, αλλά αφήνει εκτός μεγάλη μερίδα δικαιούχων, παρά τις αρχικές προσδοκίες.

Δικαιούχοι της παροχής είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη (γήρατος ή θανάτου) τον Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς και που πληρούν σωρευτικά:

  • Ηλικία: έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
  • Εισόδημα: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (φορολογούμενο & απαλλασσόμενο, πραγματικό & τεκμαρτό) έως 14.000 € για άγαμο ή 26.000 € για έγγαμο/μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί περίπου έως 1.167 € προ φόρου για άγαμο και 2.166 € προ φόρου για ζευγάρι.
  • Περιουσία: συνολική αξία ακίνητης περιουσίας (με βάση την πράξη ΕΝΦΙΑ του έτους αναφοράς) έως 200.000 € για άγαμο και έως 300.000 € για έγγαμο/μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η καταβολή γίνεται χωρίς υπουργική απόφαση ή διαδικασία υποβολής αίτησης: η διοίκηση αντλεί τα στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων (συντάξεις, δηλώσεις εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ) και πιστώνει το ποσό.

Ποιοι μένουν εκτός
Εκτός ενίσχυσης μένουν όσοι είναι κάτω των 65 ετών, ακόμη κι αν λαμβάνουν κύρια σύνταξη. Αν το όριο ηλικίας συμπληρωθεί μέσα στο 2025, το επίδομα θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2026.

Όσοι υπερβαίνουν τα οικονομικά ή περιουσιακά όρια επίσης θα χάσουν την ενίσχυση φέτος. Ειδικά εργαζόμενοι συνταξιούχοι μπορεί να «περάσουν» το πλαφόν λόγω προσμέτρησης των αποδοχών εργασίας στο οικογενειακό εισόδημα.

Την έξτρα παροχή θα χάσουν, επίσης, όσοι εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2024 και το δηλωθέν εισόδημα τους ανέβηκε πάνω από τα όρια, ακόμη κι αν η μηνιαία σύνταξη είναι χαμηλότερη, καθώς και οι εν αναμονή συνταξιούχοι.

Αντίθετα από αυτό το γύρο πληρωμής εντάσσονται κανονικά συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ, δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν παροχή και δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος του ΕΦΚΑ. Αν κάποιος, φυσικά, ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, λαμβάνει μία ενίσχυση.

Τι να προσέξουν οι συνταξιούχοι
Η ημερομηνία-«κλειδί» είναι ο Σεπτέμβριος (πρέπει να έχει καταβληθεί κύρια σύνταξη τότε) και ο έλεγχος ηλικίας γίνεται με βάση το τέλος του προηγούμενου έτους.

Το εισόδημα εξετάζεται οικογενειακά και είναι συνολικό (περιλαμβάνει μισθώματα, τόκους, αναδρομικά, κ.λπ.).

Η αξία ακινήτων κρίνεται από τον ΕΝΦΙΑ του έτους αναφοράς, ενώ η πίστωση των 250 ευρώ θα γίνει ως το τέλος Νοεμβρίου, απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς αίτηση. Όσοι δεν το δουν στον λογαριασμό τους και εκτιμούν ότι πληρούν τα κριτήρια, θα πρέπει να ελέγξουν:

ηλικία/ημερομηνία συμπλήρωσης 65,
ύψος οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους (συμπεριλαμβανομένων αναδρομικών και τυχόν αποδοχών εργασίας),
αξία ακίνητης περιουσίας βάσει ΕΝΦΙΑ.
Εφόσον υπάρχει προφανής ασυμφωνία (π.χ. λάθος στον ΑΦΜ συζύγου/ΜΣΣ στη δήλωση ή εκκρεμότητα σε αναδρομικά), η διόρθωση γίνεται μέσω της συνήθους φορολογικής διαδικασίας/δηλώσεων και των αρμόδιων υπηρεσιών ΕΦΚΑ – ΑΑΔΕ.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρινάκης: «Παίξατε με πάθος και ψυχή όπως αρμόζει στον σύλλογο, θέμα χρόνου οι νίκες»

0
Μαρινάκης: Ο Ολυμπιακός έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια στο Emirates...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο

0
Σταθερά ή μειωμένα τιμολόγια ρεύματος σε σχέση με τον...
MEDIA

Νέα ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Σακούλες με 5 εκατομμύρια ευρώ βρήκε το FBI

0
Ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης εξέδωσε νέα ανακοίνωση...
ΕΛΛΑΔΑ

Αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού υπέστη η 28χρονη έγκυος που πέθανε στο νοσοκομείο της Αρτας

0
Αναφυλακτικό σοκ παρουσίασε κατά τη διάρκεια της χορήγησης αντιβιοτικού...
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα με ισχυρές καταιγίδες: 112 για Ιόνιο, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, το μεσημέρι της Πέμπτης τα φαινόμενα θα χτυπήσουν και...

0
Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει την επικράτεια το...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLEΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group