Συντάξεις: Κέρδος που μπορεί να φτάσει ως και τα 50 ευρώ από τις αυξήσεις στις συντάξεις για το 2025 θα έχουν χιλιάδες συνταξιούχοι από όσους εξακολουθούν να λαμβάνουν προσωπική διαφορά.

Τα οφέλη θα είναι μεγαλύτερα και για περισσότερους, αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, μηδενίζοντας την προσωπική διαφορά, ώστε να πάρουν αυξήσεις όλοι οι συνταξιούχοι.

Περίπου 650.000 παλαιοί συνταξιούχοι έχουν μείνει εγκλωβισμένοι στην προσωπική διαφορά και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αυξήσεων για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, από το 2023 και μετά που έληξαν οι απαγορεύσεις των Mνημονίων και άρχισαν να αυξάνονται οι συντάξεις.

Η προσωπική διαφορά είναι το τμήμα της σύνταξης που έχασαν οι παλαιοί συνταξιούχοι μετά τον επανυπολογισμό συντάξεων που εισήγαγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για να μη μειωθούν οι συντάξεις τους, αποφασίστηκε να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό της διαφοράς με την αρχική και υψηλότερη σύνταξη που είχαν και ονομάστηκε «προσωπική διαφορά», γιατί ο κάθε συνταξιούχος παίρνει και διαφορετική σύνταξη.

Ο εγκλωβισμός που δημιουργεί όμως η προσωπική διαφορά είναι ότι οι συνταξιούχοι θα μείνουν με παγωμένες τις συντάξεις τους μέχρι οι αυξήσεις που καταβάλλονται από το 2023 και εφεξής φτάσουν να ισοφαρίσουν την προσωπική διαφορά που έχει ο καθένας. Μόλις οι αυξήσεις ξεπεράσουν την προσωπική διαφορά, θα ξεπαγώσει και η σύνταξή τους. Οι περισσότεροι από τους 650.000 συνταξιούχους που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αυξήσεων βρίσκονται στον σκληρό πυρήνα της προσωπικής διαφοράς και θα χρειαστεί να περιμένουν ως μία 10ετία για να ισοφαρίσουν το ποσό της προσωπικής διαφοράς με τις αυξήσεις που καταβάλλει η κυβέρνηση από το 2023 και μετά.

Για παράδειγμα:

Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ με σύνταξη 887 ευρώ και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 221 ευρώ (σύνολο 1.108 ευρώ) θα μείνει χωρίς αυξήσεις για μία 10ετία ως το 2035, γιατί τότε οι αυξήσεις θα φτάσουν στα 221 ευρώ και θα εκμηδενιστεί η προσωπική διαφορά.

Συνταξιούχος του ΤΣΜΕΔΕ με σύνταξη 1.284 ευρώ και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 181 ευρώ (σύνολο 1.465 ευρώ) θα μείνει χωρίς αυξήσεις ως το 2032, γιατί τότε θα μηδενιστεί η προσωπική διαφορά.

Ηδη από τις αυξήσεις που στερήθηκαν για τα έτη 2023, 2024 και 2025, μετρούν σωρευτική απώλεια εισοδήματος 13,15%. Αν μείνουν και το 2026 χωρίς αύξηση, οι απώλειες θα φτάσουν σχεδόν στο 15% και όσο δεν θα κόβεται ο «γόρδιος δεσμός» της προσωπικής διαφοράς, το πραγματικό τους εισόδημα θα μειώνεται.

Για να αποφευχθεί το διαρκές πάγωμα των συντάξεών τους, η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια εν όψει της οριστικοποίησης του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη φετινή ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο.

Τα σενάρια που μελετώνται, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι:

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η ενσωμάτωσή της στις συντάξεις. Με τον τρόπο αυτόν οι 650.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις από το 2026, καθώς δεν θα υπάρχει καθόλου προσωπική διαφορά για να συμψηφιστεί με τις αυξήσεις.

Το κούρεμα της προσωπικής διαφοράς κατά ένα σημαντικό ποσοστό (π.χ. κατά 50%). Το σενάριο αυτό θα σημάνει μηδενισμό της διαφοράς για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους και μείωση της διαφοράς στο μισό για τους υπόλοιπους. Οσοι μηδενίσουν τη διαφορά, θα έχουν αυξήσεις από το 2026 και όσοι μείνουν με τη μισή διαφορά θα τη μηδενίσουν πιο γρήγορα και θα πάρουν αυξήσεις νωρίτερα.

Αν, παρά ταύτα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εισηγηθεί στον πρωθυπουργό να μείνει η ίδια συνταγή για την προσωπική διαφορά που ακολουθείται από το 2023, τότε λίγοι θα καταφέρουν να τη μηδενίσουν το 2026 και οι περισσότεροι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να στερούνται των αυξήσεων για 4η συνεχόμενη χρονιά.

Αυξήσεις ως 43 ευρώ

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει σε πίνακες ποιοι συνταξιούχοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση για το 2026 και τι οφέλη θα έχουν ανάλογα με τα δύο σενάρια που εξετάζονται από την κυβέρνηση.

Για παράδειγμα:

Συνταξιούχος ΗΣΑΠ με 27 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη 769 ευρώ και έχει προσωπική διαφορά 4 ευρώ. Με αύξηση 2,7% για το 2026, το υπόλοιπο θα μηδενιστεί και θα έχει αρνητική διαφορά 17 ευρώ με ισόποση αύξηση σύνταξης, η οποία θα διαμορφωθεί στα 786 ευρώ. Αν γίνει κούρεμα της διαφοράς, το υπόλοιπο θα είναι αρνητικό κατά 19 ευρώ και η σύνταξη θα αυξηθεί στα 788 ευρώ, ενώ αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, η καθαρή αύξηση ανεβαίνει στα 21 ευρώ και η σύνταξη στα 790 ευρώ.

Συνταξιούχος του ΝΑΤ με 33 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη 1.264 ευρώ, με προσωπική διαφορά 41 ευρώ. Με την αύξηση του 2026, θα συμψηφίσει μέρος της διαφοράς και θα μείνει με υπόλοιπο 8 ευρώ, που σημαίνει ότι δεν θα έχει κέρδος. Αν γίνει κούρεμα της διαφοράς, το υπόλοιπο θα είναι αρνητικό κατά 13 ευρώ και η σύνταξη θα αυξηθεί στα 1.277 ευρώ, ενώ αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, η καθαρή αύξηση ανεβαίνει στα 34 ευρώ και η σύνταξη στα 1.298 ευρώ.

Συνταξιούχος της ΔΕΗ με 35 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη 1.576 ευρώ, με προσωπική διαφορά 152 ευρώ. Με την αύξηση του 2026, θα συμψηφίσει μέρος της διαφοράς και θα μείνει με υπόλοιπο 114 ευρώ, χωρίς κέρδος. Αν γίνει κούρεμα της διαφοράς, το υπόλοιπο θα μειωθεί στα 36 ευρώ και πάλι όμως δεν θα έχει κέρδος. Αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, θα πάρει αύξηση 43 ευρώ και η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.619 ευρώ.

Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ με 35 έτη ασφάλισης λαμβάνει σύνταξη 1.129 ευρώ, με προσωπική διαφορά 269 ευρώ. Με την αύξηση του 2026, θα συμψηφίσει μέρος της διαφοράς και θα μείνει με υπόλοιπο 246 ευρώ, χωρίς κέρδος. Αν γίνει κούρεμα της διαφοράς, το υπόλοιπο θα μειωθεί στα 108 ευρώ και πάλι χωρίς κέρδος. Αν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, θα πάρει αύξηση 30 ευρώ και η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.159 ευρώ.

Τι θα γίνει αν δεν καταργηθεί η προσωπική διαφορά;

Στην περίπτωση που μείνει ως έχει η προσωπική διαφορά, θα επαναληφθεί η καταβολή ενός επιδόματος στους συνταξιούχους που δεν θα πάρουν αύξηση, όπως έγινε το 2025. Το επίδομα, αντί αύξησης, θα είναι ένα εφάπαξ ποσό 100 ευρώ για κύριες συντάξεις από 1.100 ως 1.600 ευρώ, 150 ευρώ για τις κύριες συντάξεις από 700 ευρώ ως 1.100 ευρώ και 200 ευρώ για τις κύριες συντάξεις ως 700 ευρώ. Αν δεν αλλάξουν τα κριτήρια, τότε θα μένουν εκτός επιδόματος όσοι έχουν άθροισμα σύνταξης και προσωπικής διαφοράς προ φόρου πάνω από 1.600 ευρώ.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι 300.000 συνταξιούχοι που μηδένισαν την προσωπική διαφορά με τον δεύτερο επανυπολογισμό συντάξεων (νόμου Βρούτση) και παίρνουν κανονικά τις αυξήσεις συντάξεων από το 2023 και μετά. Στην πράξη, με τον επανυπολογισμό πήραν μεγαλύτερη σύνταξη από αυτήν που είχαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι νέοι συνταξιούχοι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, που για να έχουν προσωπική διαφορά θα έπρεπε η μείωση της σύνταξής τους ως το 2018 να ήταν πάνω από 20% σε σχέση με τις συντάξεις των παλαιότερων συνταξιούχων. Οσοι συνταξιοδοτούνται από το 2019 και μετά δεν παίρνουν προσωπική διαφορά, ακόμη και αν έχουν μείωση πάνω από 20%.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 25 ΩΣ 27 ΕΤΗ: ΠΟΙΟΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΗΝ Π. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟ 2026

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 25 ΩΣ 27 ΕΤΗ: ΠΟΙΟΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΗΝ Π. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟ 2026

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υπόλοιπο π. διαφοράς με αύξηση σύνταξης 2,7% Σύνταξη για το 2026 Υπόλοιπο π. διαφοράς με κούρεμα 50% και αύξηση σύνταξης 2,7% Σύνταξη για το 2026 Σύνταξη για το 2026 με κατάργηση π. διαφοράς και αύξηση 2,7% ΔΗΜΟΣΙΟ 815 € 106 € 921 € 84 € 921 € 30 € 921 € 946 € ΙΚΑ – ΗΔΙΚΑ 841 € 42 € 883 € 19 € 883 € -2 € 885 € 907 € ΗΣΑΠ 765 € 4 € 769 € -17 € 786 € -19 € 788 € 790 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 874 € 142 € 1.016 € 118 € 1.016 € 45 € 1.016 € 1.043 € ΑΤΕ 871 € 118 € 989 € 94 € 989 € 34 € 989 € 1.016 € ΟΤΕ 961 € 205 € 1.166 € 179 € 1.166 € 74 € 1.166 € 1.197 € ΔΕΗ 1.180 € 262 € 1.442 € 230 € 1.442 € 96 € 1.442 € 1.481 € ΟΑΕΕ 687 € 206 € 893 € 187 € 893 € 82 € 893 € 917 € ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 459 € 22 € 481 € 10 € 481 € -2 € 481 € 494 € ΕΤΑΑ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 854 € 71 € 925 € 48 € 925 € 11 € 925 € 950 € ΕΤΑΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.019 € 190 € 1.209 € 162 € 1.209 € 65 € 1.209 € 1.242 € ΝΑΤ 1.116 € 103 € 1.218 € 73 € 1.219 € 20 € 1.219 € 1.251 €

*Προσωπική διαφορά με αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει καθαρή αύξηση στη σύνταξη. Ποσά συντάξεων προ φόρου

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 31 ΩΣ 33 ΕΤΗ: ΠΟΙΟΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΗΝ Π. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟ 2026

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υπόλοιπο π. διαφοράς με αύξηση σύνταξης 2,7% Σύνταξη για το 2026 Υπόλοιπο π. διαφοράς με κούρεμα 50% και αύξηση σύνταξης 2,7% Σύνταξη για το 2026 Σύνταξη για το 2026 με κατάργηση π. διαφοράς και αύξηση 2,7% ΔΗΜΟΣΙΟ 1.038 € 156 € 1.195 € 128 € 1.195 € 48 € 1.195 € 1.227 € ΙΚΑ -ΗΔΙΚΑ 1.114 € 32 € 1.145 € 1 € 1.145 € -15 € 1.160 € 1.176 € ΗΣΑΠ 1.291 € 3 € 1.294 € -32 € 1.326 € -33 € 1.327 € 1.329 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.123 € 181 € 1.304 € 151 € 1.304 € 58 € 1.304 € 1.340 € ΑΤΕ 1.106 € 141 € 1.247 € 111 € 1.247 € 39 € 1.247 € 1.281 € ΟΤΕ 1.299 € 110 € 1.409 € 75 € 1.409 € 18 € 1.409 € 1.447 € ΔΕΗ 1.503 € 155 € 1.657 € 114 € 1.657 € 35 € 1.657 € 1.702 € ΟΑΕΕ 799 € 272 € 1.071 € 250 € 1.071 € 111 € 1.071 € 1.100 € ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 643 € 44 € 687 € 27 € 687 € 4 € 687 € 706 € ΕΤΑΑ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.085 € 84 € 1.170 € 55 € 1.170 € 12 € 1.170 € 1.201 € ΕΤΑΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.236 € 179 € 1.415 € 145 € 1.415 € 54 € 1.415 € 1.453 € ΕΤΑΠΜΕ – ΤΣΠΕΑΘ 1.238 € 64 € 1.302 € 31 € 1.302 € -2 € 1.304 € 1.338 € ΙΚΑ – ΟΠΣ 1.123 € 32 € 1.155 € 0 € 1.156 € -15 € 1.170 € 1.186 € ΝΑΤ 1.222 € 41 € 1.264 € 8 € 1.264 € -13 € 1.277 € 1.298 €

*Προσωπική διαφορά με αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει καθαρή αύξηση στη σύνταξη. Ποσά συντάξεων προ φόρου

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 33 ΩΣ 35 ΕΤΗ: ΠΟΙΟΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΗΝ Π. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟ 2026

ΤΑΜΕΙΑ Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο 2025 ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 Υπόλοιπο π. διαφοράς με αύξηση σύνταξης 2,7% Σύνταξη για το 2026 Υπόλοιπο π. διαφοράς με κούρεμα 50% και αύξηση σύνταξης 2,7% Σύνταξη για το 2026 Σύνταξη για το 2026 με κατάργηση π. διαφοράς και αύξηση 2,7% ΔΗΜΟΣΙΟ 1.156 € 103 € 1.259 € 72 € 1.259 € 19 € 1.259 € 1.293 € ΙΚΑ – ΗΔΙΚΑ 1.189 € 46 € 1.235 € 14 € 1.235 € -10 € 1.245 € 1.268 € ΗΣΑΠ 1.366 € 142 € 1.508 € 105 € 1.326 € 32 € 1.541 € 1.549 € ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.190 € 192 € 1.382 € 160 € 1.382 € 61 € 1.382 € 1.419 € ΑΤΕ 1.248 € 114 € 1.362 € 80 € 1.362 € 22 € 1.362 € 1.399 € ΟΤΕ 1.285 € 91 € 1.376 € 56 € 1.376 € 10 € 1.376 € 1.413 € ΔΕΗ 1.424 € 152 € 1.576 € 114 € 1.576 € 36 € 1.576 € 1.619 € ΟΑΕΕ 860 € 269 € 1.129 € 246 € 1.129 € 108 € 1.129 € 1.159 € ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ 862 € 29 € 891 € 6 € 891 € -9 € 900 € 915 € ΕΤΑΑ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.234 € 101 € 1.335 € 68 € 1.335 € 16 € 1.335 € 1.371 € ΕΤΑΑ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.380 € 187 € 1.566 € 150 € 1.567 € 54 € 1.567 € 1.608 € ΙΚΑ – ΟΠΣ 1.198 € 38 € 1.236 € 6 € 1.236 € -14 € 1.250 € 1.269 € ΝΑΤ 1.162 € 37 € 1.199 € 0 € 1.156 € -13 € 1.212 € 1.231 €

*Προσωπική διαφορά με αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει καθαρή αύξηση στη σύνταξη. Ποσά συντάξεων προ φόρου

Συντάξεις 2026: Τι θα πάρουν οι συνταξιούχοι – Εως 850 ευρώ ετήσιο όφελος [Οι πίνακες με τα νέα ποσά]

Ανεβαίνει ως τα 80 ευρώ ο πήχης των αυξήσεων στις συντάξεις για το 2026 λόγω του πληθωρισμού.

Η αρχική εκτίμηση για το ποσοστό αύξησης των συντάξεων ήταν για 2,4%, ενώ, με βάση τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού, η αύξηση μπορεί να φτάσει και στο 2,6% με 2,7%. Με τη νέα εκτίμηση, οι ετήσιες αυξήσεις στις μεσαίες συντάξεις των 1.300-1.500 ευρώ θα προσεγγίσουν τα 500 ευρώ και στις υψηλές (2.700 ευρώ) θα φτάσουν σχεδόν στα 850 ευρώ.

Η αύξηση στις συντάξεις υπολογίζεται με βάση το άθροισμα του πληθωρισμού και της ανάπτυξης διά του 2. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ανάπτυξη αναμένεται γύρω στο 2,3% ως 2,5% και ο πληθωρισμός μεταξύ 2,7% και 3%. Με αυτές τις εκτιμήσεις προκύπτει αύξηση συντάξεων κατά 2,6% με 2,7% για το 2026.

Ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, η μέση καθαρή αύξηση θα είναι:

*Από 14 ευρώ ως 23 ευρώ τον μήνα για τις συντάξεις από 500 ευρώ έως 850 ευρώ.

*Εως 35 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 850 ευρώ ως 1.300 ευρώ.

*Εως 40 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.300 ευρώ ως 1.500 ευρώ.

*Εως 48 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.500 ευρώ ως 1.800 ευρώ.

*Εως 73 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.800 ευρώ ως 2.700 ευρώ.

*Εως 81 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 2.700 ευρώ ως 3.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», νέος συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 με 40 έτη ασφάλισης και παίρνει σήμερα σύνταξη 1.885 ευρώ μικτά, με την αύξηση του 2026 η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.936 ευρώ. Η αύξηση που θα πάρει είναι 50 ευρώ τον μήνα στα μικτά ή 600 ευρώ σε ετήσια βάση.

Αυξήσεις συντάξεων για το 2026 θα πάρουν 5 κατηγορίες συνταξιούχων, που είναι οι εξής:

Οι παλαιοί συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν από τις 13/5/2016 και η σύνταξή τους έχει επανυπολογιστεί.

Οι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν από τις 13/5/2016 και δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός τους. Σε αυτές τις -λίγες- περιπτώσεις οι συνταξιούχοι θα πάρουν την αύξηση στο ποσό της σύνταξης και όταν η σύνταξη επανυποπλογιστεί, θα επανυπολογιστεί και η αύξηση με βάση το νέο ποσό.

Οι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη πριν από τις 13/5/2016 και η σύνταξή τους δεν υπόκειται σε επανυπολογισμό, όπως οι συντάξεις του ΟΓΑ και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), που υπολογίζονται με ειδικές διατάξεις.

Οι νέοι συνταξιούχοι στους οποίους απονεμήθηκε σύνταξη από 13/5/2016 και μετά και ως επί το πλείστον και κατά κανόνα λαμβάνουν συντάξεις με μικρότερα ποσά και χωρίς προσωπική διαφορά, όπως οι παλαιότεροι.

Οι συνταξιούχοι στους οποίους η σύνταξη θα απονεμηθεί από 1ης/1/2026 (π.χ. εκκρεμείς συντάξεις), αλλά η ημερομηνία έναρξης καταβολής της ανατρέχει μέχρι και 31/12/2025.

Δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες, η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις γήρατος ανά Ταμείο

Σύμφωνα με τους πίνακες των αυξήσεων που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι μέσες συντάξεις λόγω γήρατος με αύξηση κατά 2,7% από 1ης/1/2026 αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Στα 1.250,89 ευρώ για συνταξιούχους ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω, από 1.218 ευρώ που είναι τώρα, και στα 708,63 ευρώ με 20 έτη ασφάλισης, από 690 ευρώ τώρα.

Στα 1.350,51 ευρώ για το Δημόσιο με 35 ως 38 έτη, από 1.315 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 426,06 ευρώ για το 2026.

Στα 1.411,10 ευρώ για συνταξιούχους του Δημοσίου με 40 χρόνια, από 1.374 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 445,18 ευρώ για το 2026.

Στις 2.679,44 ευρώ για συνταξιούχους ταμείων ΔΕΚΟ και τραπεζών με 30 έτη ασφάλισης και άνω, από 2.609 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 845,32 ευρώ για το 2026.

Στα 1.290,94 ευρώ για συνταξιούχους ΕΤΑΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω, από 1.257 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 407,27 ευρώ για το 2026.

Στα 661,39 ευρώ για συνταξιούχους του ΟΓΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω, από 644 ευρώ που είναι τώρα, με ετήσια αύξηση κατά 208,66 ευρώ για το 2026.

Πόσοι συνταξιούχοι θα πάρουν πραγματική αύξηση;

Αυξήσεις θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι, εκ των οποίων κέρδος στην τσέπη θα δουν 1,9 εκατ. συνταξιούχοι. Οι υπόλοιποι 650.000 θα πάρουν μεν αύξηση, αλλά χωρίς κέρδος, καθώς ένα μέρος ή και ολόκληρη η αύξηση θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωπική διαφορά έως 10 ευρώ θα τη μηδενίσουν και θα δουν καθαρές αυξήσεις της τάξης των 10 ως 30 ευρώ τον μήνα. Οσοι έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά απλώς θα τη μειώσουν, χωρίς να πάρουν αύξηση. Το θέμα της προσωπικής διαφοράς είναι ανοιχτό, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει να την καταργήσει τελείως και να πάρουν αύξηση και οι 650.000 συνταξιούχοι.

Οι αυξήσεις συντάξεων γήρατος παλαιών συνταξιούχων για το 2026 ανά Ταμείο

Ταμεία και έτη ασφάλισης Μέση σύνταξη 2025 Μέση σύνταξη 2026 (με αύξηση 2,7%) Μηνιαία αύξηση 2026 Ετήσιααύξηση 2026 ΔΗΜΟΣΙΟ 25 ως 30 840,00 € 862,68 € 22,68 € 272,16 € 35 ως 38 1.315,00 € 1.350,51 € 35,50 € 426,06 € 40 1.374,00 € 1.411,10 € 37,10 € 445,18 € ΙΚΑ Εως 20 554,00 € 568,96 € 14,96 € 179,50 € 20 ως 25 690,00 € 708,63 € 18,63 € 223,56 € 25 ως 30 815,00 € 837,01 € 22,00 € 264,06 € 30 και άνω 1.218,00 € 1.250,89 € 32,89 € 394,63 € ΔΕΚΟ & τραπεζών Εως 20 804,00 € 825,71 € 21,71 € 260,50 € 20 ως 25 1.198,00 € 1.230,35 € 32,35 € 388,15 € 25 ως 30 1.699,00 € 1.744,87 € 45,87 € 550,48 € 30 και άνω 2.609,00 € 2.679,44 € 70,44 € 845,32 € ΟΑΕΕ Εως 20 557,00 € 572,04 € 15,04 € 180,47 € 20 ως 25 692,00 € 710,68 € 18,68 € 224,21 € 25 ως 30 785,00 € 806,20 € 21,19 € 254,34 € 30 και άνω 1.100,00 € 1.129,70 € 29,70 € 356,40 € ΟΓΑ Εως 20 417,00 € 428,26 € 11,26 € 135,11 € 20 ως 25 472,00 € 484,74 € 12,74 € 152,93 € 25 ως 30 593,00 € 609,01 € 16,01 € 192,13 € 30 και άνω 644,00 € 661,39 € 17,39 € 208,66 € ΕΤΑΑ Εως 20 592,00 € 607,98 € 15,98 € 191,81 € 20 ως 25 744,00 € 764,09 € 20,09 € 241,06 € 25 ως 30 879,00 € 902,73 € 23,73 € 284,80 € 30 και άνω 1.257,00 € 1.290,94 € 33,94 € 407,27 € ΝΑΤ Εως 20 783,00 € 804,14 € 21,14 € 253,69 € 20 ως 25 926,00 € 951,00 € 25,00 € 300,02 € 25 ως 30 1.171,00 € 1.202,62 € 31,62 € 379,40 € 30 και άνω 1.535,00 € 1.576,45 € 41,44 € 497,34 € ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Εως 20 599,00 € 615,17 € 16,17 € 194,08 € 20 ως 25 1.035,00 € 1.062,95 € 27,94 € 335,34 € 25 ως 30 1.101,00 € 1.130,73 € 29,73 € 356,72 € 30 και άνω 1.759,00 € 1.806,49 € 47,49 € 569,92 €

* Ποσά συντάξεων μικτά. Αν υπάρχει προσωπική διαφορά, συμψηφίζεται με την αύξηση.

Οι αυξήσεις για νέους συνταξιούχους (συνταξιοδότηση από 13/5/2016 και μετά)

Μισθός (*) Με 33 έτη ασφάλισης Με 37 έτη ασφάλισης Σύνταξη ως 31/12/2025 (*) Σύνταξη από 1/1/2026 Αύξηση 2026 Σύνταξη ως 31/12/2025 (*) Σύνταξη από 1ης/1/2026 Αύξηση 2026 Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Ετήσια 1.120 € 848 € 871 € 23 € 276 € 976 € 1.002 € 26 € 312 € 1.230 € 888 € 912 € 24 € 288 € 1.028 € 1.056 € 28 € 336 € 1.340 € 929 € 954 € 25 € 300 € 1.081 € 1.110 € 29 € 348 € 1.450 € 969 € 995 € 26 € 312 € 1.135 € 1.166 € 31 € 372 € 1.560 € 1.010 € 1.037 € 27 € 324 € 1.188 € 1.220 € 32 € 384 € 2.000 € 1.170 € 1.202 € 32 € 384 € 1.399 € 1.437 € 38 € 456 €

(*) Μισθός: Μέσος όρος από 2002 ως τη συνταξιοδότηση

(*) Σύνταξη: Μικτά ποσά

Μισθός (*) Με 38 έτη ασφάλισης Με 40 έτη ασφάλισης Σύνταξη ως 31/12/2025(*) Σύνταξη από 1ης/1/2026 Αύξηση 2026 Σύνταξη ως 31/12/2025(*) Σύνταξη από 1ης/1/2026 Αύξηση 2026 Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Ετήσια 1.430 € 1.166 € 1.197 € 31 € 372 € 1.249 € 1.283 € 34 € 408 € 1.570 € 1.238 € 1.271 € 33 € 396 € 1.329 € 1.365 € 36 € 432 € 1.710 € 1.309 € 1.344 € 35 € 420 € 1.408 € 1.446 € 38 € 456 € 1.850 € 1.380 € 1.417 € 37 € 444 € 1.488 € 1.528 € 40 € 480 € 1.990 € 1.452 € 1.491 € 39 € 468 € 1.568 € 1.610 € 42 € 504 € 2.550 € 1.738 € 1.785 € 47 € 564 € 1.885 € 1.936 € 51 € 612 €

(*) Μισθός: Μέσος όρος από 2002 ως τη συνταξιοδότηση

(*) Σύνταξη: Μικτά ποσά

