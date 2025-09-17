Λίγες μέρες απομένουν μονάχα για την καταβολή των ποσών που δικαιούνται οι συνταξιούχοι για τον Οκτώβριο του 2025.

Σημειώνεται πως οι πληρωμές των συντάξεων θα πραγματοποιηθούν με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, χωρίς διαφοροποίηση ανάλογα με το ΑΜΚΑ ή άλλη επιμέρους κατηγορία.

Πότε θα καταβληθούν τα ποσά στους λογαριασμούς

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις Οκτωβρίου 2025:

των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών

ΟΑΕΕ,

ΟΓΑ και

ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (δηλαδή συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και μετά),

καθώς και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα (για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς).

Αντίθετα, τη Δευτέρα (29/9) θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις Οκτωβρίου 2025:

των πρώην Ταμείων Μισθωτών

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

τραπεζών,

ΟΤΕ,

ΔΕΗ,

ΤΣΕΑΠΓΣΟ,

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,

ΝΑΤ,

ΕΤΑΤ,

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

καθώς και οι κύριες και επικουρικές του Δημοσίου

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, καθώς τα χρήματα συνήθως εμφανίζονται από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Αποτέλεσμα είναι, οι συνταξιούχοι να δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.