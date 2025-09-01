Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής

Οι συντάξεις Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν σε δύο φάσεις, όπως συμβαίνει παραδοσιακά. Πρώτοι θα λάβουν τα χρήματά τους οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι, ενώ το δεύτερο κύμα πληρωμών αφορά τους μισθωτούς.

Σε δύο φάσεις θα γίνει και η καταβολή των επικουρικών συντάξεων. Επίσημη ημερομηνία από τον e-ΕΦΚΑ δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο από τα προηγούμενα έτη προκύπτουν οι αναμενόμενες ημερομηνίες.

Πληρωμές ανά ταμείο

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου για τους συνταξιούχους των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι νέοι συνταξιούχοι, όσοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016. Επιπλέον, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι επικουρικές συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μισθωτούς ή μη μισθωτούς.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου για τους συνταξιούχους των ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα αναμένεται και η πληρωμή των προσωρινών συντάξεων για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα.