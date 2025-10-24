Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Αρχίζουν σήμερα, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ για τις Συντάξεις Νοεμβρίου 2025. Οι πρώτοι συνταξιούχοι που θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους είναι όσοι ανήκουν σε ταμεία Μη Μισθωτών. Παράλληλα από σήμερα αρχίζει η πληρωμή για όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Το πλάνο πληρωμών

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.