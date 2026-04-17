ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές των συνταξιούχων – Οι ημερομηνίες

Όλες οι αλλαγές στις ημερομηνίες πληρωμής των μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων ΕΦΚΑ.

Σε μια εβδομάδα θα δουν οι πρώτοι δικαιούχοι να μπαίνουν τα χρήματά τους στα ΑΤΜ για τις συντάξεις Μαΐου 2026. Αφορά τους συνταξιούχους των Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), αλλά και όσοι λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα πληρωθούν στις 23 Απριλίου.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι συνταξιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους ήδη από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές που είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή 24 Απριλίου θα έχουν πιστωθεί από την Πέμπτη 23 Απριλίου, ενώ εκείνες της Δευτέρας 27 Απριλίου θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την Παρασκευή 26 Απριλίου.

