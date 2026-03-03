Συντάξεις Απριλίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι για το Πάσχα – Αυτές είναι οι ημερομηνίες για ταμείο

Πότε αναμένεται να γίνει η πληρωμή των μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων ΕΦΚΑ

Συγκεκριμένα με την διάταξη του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019) με τίτλο –Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις– καθορίζονται νέες ημερομηνίες πληρωμής των κύριων συντάξεων

Η διάταξη αυτή έχει ως εξής:

Νόμος 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019)

Άρθρο 34

Ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ

1. Ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του σε φορείς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται

Άρθρο 132

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Απριλίου 2026 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πληρωμή συντάξεων Απριλίου 2026

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις οι συντάξεις Απριλίου 2026 των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα πληρωθούν την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα Μαρτίου 2026 και η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνει στην ίδια ημερομηνία αντίστοιχα

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Απριλίου 2026 είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Απριλίου 2026 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Απριλίου 2026 την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Απριλίου 2026 την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Απριλίου 2026 την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Συντάξεις ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Απριλίου 2026 την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Απριλίου 2026 την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Απριλίου 2026 την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις Απριλίου 2026 όπως το Δημόσιο)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Απριλίου 2026 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο)

(Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης). (Αριθμ. 151274/2016/0092 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1519/04.05.2017)

