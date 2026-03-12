ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής για τους δικαιούχους

Αυτές είναι οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής που ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Απριλίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).
  • Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συντάξεις ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Απριλίου 2026 την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Απριλίου 2026 την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Απριλίου 2026 την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις Απριλίου 2026 όπως το Δημόσιο)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Απριλίου 2026 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο)

(Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης). (Αριθμ. 151274/2016/0092 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1519/04.05.2017)

Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Απριλίου 2026 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Βάλλης-Ιερώνυμος: Συνάντηση με χρώμα κοινωνικής αλληλεγγύης – Η προσφορά στις άπορες οικογένειες και το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου

0
Μία συνάντηση με κοινωνικό πρόσημο πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου...
ΚΟΣΜΟΣ

13η μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Απειλές Ιράν για «μακρύ πόλεμο φθοράς» – Αντιφατικές δηλώσεις Τραμπ κι επιθέσεις σε πλοία με το πετρέλαιο κοντά...

0
Μέση Ανατολή: Το Ιράν διεμήνυσε ότι είναι έτοιμο για πόλεμο με μεγάλη διάρκεια,...
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αίθριος με τοπικές βροχές – Στους 18 βαθμούς ο υδράργυρος [Βίντεο]

0
Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα, Πέμπτη (12/3) σχεδόν στο σύνολο...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη: Πού θα δείτε και τι ώρα τους αγώνες Παναθηναϊκός-Μπέτις, ΑΕΚ-Τσέλιε, Μονακό-Ολυμπιακός και ΠΑΟ-Ζαλγκίρις

0
Πλούσιο είναι το σημερινό (12/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σε ποδόσφαιρο...
MEDIA

Αρκάς: Μοναδικός διάλογος όταν θα φτάσουμε στα γηρατειά 

0
Με έναν μοναδικό διάλογο δύο ηλικιωμένων μας καλημερίζει σήμερα,...

