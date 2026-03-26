Πέμπτη, 26 Μαρτίου, 2026
17.6 C
Athens
type here...
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Το ζεϊμπέκικο του Μάνθου που «έριξε» το TikTok μετά την παρέλαση – Δείτε το βίντεο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Η Αθήνα γιόρτασε με λαμπρότητα την 25η Μαρτίου, με χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν το κέντρο για τη στρατιωτική παρέλαση. Μετά το τέλος της, η Πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε σε ένα αυθόρμητο γλέντι, με μουσική, χορό και έντονη εορταστική διάθεση.

Ξεχωριστή παρουσία είχαν οι περίπου 120 χορευτές της ομάδας του Αλέξανδρου Μούσουλου, οι οποίοι παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα ήταν ένα ζεϊμπέκικο που έγινε γρήγορα viral στα social media. Πρωταγωνιστής ο νεαρός Μάνθος, ο οποίος με το πάθος και την αυθεντικότητά του εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους αλλά και τους χρήστες του TikTok.

Το βίντεο που ανέβασε ο ίδιος συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες σχεδόν 1 εκατομμύριο προβολές, χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια, με πολλούς να αποθεώνουν την ερμηνεία του.

Τη δική του στιγμή στη σκηνή είχε και ο επικεφαλής της ομάδας, Αλέξανδρος Μούσουλος, ο οποίος χόρεψε επίσης ζεϊμπέκικο, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου και ολοκληρώνοντας με συγκίνηση τη γιορτινή ημέρα.

Ροή Ειδήσεων

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group