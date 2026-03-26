Σύνταγμα: Το ζεϊμπέκικο του Μάνθου που «έριξε» το TikTok μετά την παρέλαση – Δείτε το βίντεο

Η Αθήνα γιόρτασε με λαμπρότητα την 25η Μαρτίου, με χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν το κέντρο για τη στρατιωτική παρέλαση. Μετά το τέλος της, η Πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε σε ένα αυθόρμητο γλέντι, με μουσική, χορό και έντονη εορταστική διάθεση.

Ξεχωριστή παρουσία είχαν οι περίπου 120 χορευτές της ομάδας του Αλέξανδρου Μούσουλου, οι οποίοι παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα ήταν ένα ζεϊμπέκικο που έγινε γρήγορα viral στα social media. Πρωταγωνιστής ο νεαρός Μάνθος, ο οποίος με το πάθος και την αυθεντικότητά του εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους αλλά και τους χρήστες του TikTok.

Το βίντεο που ανέβασε ο ίδιος συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες σχεδόν 1 εκατομμύριο προβολές, χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια, με πολλούς να αποθεώνουν την ερμηνεία του.

Τη δική του στιγμή στη σκηνή είχε και ο επικεφαλής της ομάδας, Αλέξανδρος Μούσουλος, ο οποίος χόρεψε επίσης ζεϊμπέκικο, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου και ολοκληρώνοντας με συγκίνηση τη γιορτινή ημέρα.