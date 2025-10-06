Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, 2025
Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Πειραιά ο οδηγός που χτύπησε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη την περασμένη Πέμπτη.

Πρόκειται για 46χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει ομολογήσει την εμπλοκή του στο δυστύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης.

Ο 46χρονος χτύπησε με τη μηχανή του τον 44χρονο αναβάτη και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Ο άτυχος 44χρονος που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

