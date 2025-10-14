Συνελήφθη ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Πρόκειται για φίλο του νεαρού που παραδόθηκε το πρωί στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε πως ήταν συνεπιβάτης στο μηχανάκι που οδηγούσε ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Στον άνδρα που πήγε νωρίτερα την Τρίτη αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ μαζί με τον δικηγόρο του, οι αρχές απέδωσαν ρόλο συνεργού του δράστη του στυγερού εγκλήματος, γι΄αυτό τον λόγο και τον συνέλαβαν. Ο ίδιος, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ήταν απλά ο συνοδηγός στο σκούτερ, που έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία νύχτα.

Οι ισχυρισμοί του συνεργού

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 22χρονος που παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ και συνελήφθη σήμερα το πρωί, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το 2022 και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, είπε στον φίλο του και φυσικό αυτουργό να πάνε μαζί να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν χρήματα.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές από την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, εξετάζουν με προσοχή τους ισχυρισμούς του 22χρονου. Και αυτό γιατί είχαν ταυτοποιήσει και τον σημερινό συλληφθέντα και τον φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού, από προχτές Κυριακή. Είχαν και τα ονόματα τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους, από το βίντεο με το δίκυκλο όπου επιβαίνουν, αλλά συνέχιζαν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν ηθικού αυτουργού στην υπόθεση.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ

Την εκδοχή του ηθικού αυτουργού εξετάζουν οι αστυνομικοί, καθώς, όπως προκύπτει από την έρευνα, ο 22χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Επίσης, από την μοναδική μαρτυρία από την στιγμή του εγκλήματος δεν προκύπτει ότι ο δράστης της δολοφονίας ζήτησε χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν τον πυροβολήσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης του διπλού φονικού, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης, ενώ απέξω ήταν ο 60χρονος επιστάτης. Παρών ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Όπως κατέθεσε ο ανιψιός, ο οποίος είδε όλη τη σκηνή, ο δράστης πυροβόλησε και αυτόν μια αφορά αλλά δεν τον πέτυχε και κατάφερε να διαφύγει.

Οι έρευνες της Δίωξης Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ ο 22χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.