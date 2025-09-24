Με τον Πάνο Ρούτσι να συνεχίζει την απεργία πείνας του για 10η ημέρα, 80 συγγενείς θυμάτων στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη απέστειλαν υπογεγραμμένο εξώδικο με το οποίο ζητούν την ικανοποίηση του αιτήματος της εκταφής. Αποδέκτες, μάλιστα, είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο πρόεδρος της Βουλής και τους εισαγγελέα και πρόεδρο του Αρείου Πάγου.

Συγκεκριμένα, το εξώδικο, που υπογράφεται από τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι και τη Μαρία Καρυστιανού αναφέρει:

“Εξώδικη δήλωση, καταγγελία & πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος εκταφής θυμάτων Τεμπών παρουσία πραγματογνωμόνων – εκπροσώπων ημεδαπών & αλλοδαπών εργαστηρίων και με δικαίωμα συμμετοχής τεχνικού συμβούλου των παθόντων – αιτούντων γονέων.

Του απεργούντος – Πάνο Ρούτσι

Της Μαρίας Καρυστιανού

ΠΡΟΣ: 1. Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, 2. Τον Πρόεδρο της Βουλής, 3. Τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 4. Την κα. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την άρνηση παροχής έννομης προστασίας και τη δια πράξεων και παραλείψεων όλων άμεσα ή έμμεσα υπευθύνων άρνηση ικανοποίησης του ιερού δικαιώματος των γονέων για εκταφή των παιδιών τους και διενέργειας των ενδεδειγμένων ιατρικών και ανθρωπολογικών εξετάσεων, ώστε να αποκαλυφθεί η χημική ουσία που κατέκαψε τους αγαπημένους μας και προκάλεσε τον θάνατό τους.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ τη διενέργεια της άνω επιβεβλημένης ανακριτικής ενέργειας εκταφής προς ανάδειξη της αλήθειας, τον εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του άγνωστου καυσίμου, το οποίο ρητά αναφέρει το από 27.02.2025 Πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ”.

Άρειος Πάγος σε Πάνο Ρούτσι: Καμία εκταφή – Τα αιτήματα στο ακροατήριο

Ωστόσο η ηγεσία του Αρείου Πάγου κλείνει το θέμα της εκταφής των σορών θυμάτων των Τεμπών διαμηνύοντας στους συγγενείς πως η ανάκριση έχει κλείσει και δεν μπορεί τώρα να ξεκινήσουν νέες ανακριτικές πράξεις για την υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε για τη Δικαιοσύνη, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ρωτήθηκαν από τον διευθυντή της «Καθημερινής» Αλέξη Παπαχελά, για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι προκειμένου να γίνει εκταφή του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια.



Τόσο ο εισαγγελέας όσο και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου ήταν κατηγορηματικοί πως εκταφή τώρα δεν μπορεί να γίνει αν και την απόφαση θα λάβει η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας. Ωστόσο σημείωσαν με νόημα πως ανάλογα αιτήματα έχουν ήδη απορριφθεί στο παρελθόν. Παρέπεμψαν μάλιστα τους συγγενείς των θυμάτων να τα υποβάλλουν στο ακροατήριο, όταν η υπόθεση εκδικαστεί. Μίλησαν δε με «αγανάκτηση» για επιχείρηση παρακώλυσης της δίκης η οποία όπως τόνισαν είναι μονόδρομος να ξεκινήσει.

Ειδικότερα, η κυρία Παπαδοπούλου επισήμανε: «Η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο και βρίσκεται σε πρόεδρο Εφετών. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλιο και άλλες ουσίες. Τέτοια αιτήματα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απαντηθεί, άρα δεν μπορούμε να επανέλθουμε απ’ αυτών».

«Εφόσον τα προηγούμενα αιτήματα έχουν απαντηθεί, δεν μπορούμε να επανέλθουμε εφόσον προέρχεται από κάποιον άλλον. Εκταφή γίνεται σε τρία χρόνια, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Την εκταφή πρέπει να ζητήσει η πρόεδρος Εφετών».

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου τόνισε ότι «κανένα δικαίωμα δεν χάνεται» και ανάλογο αίτημα – αίτηση έχει ασκηθεί κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας και έχει απορριφθεί.

«Η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις»

Δεν παρέλειψε η κυρία Παπαδοπούλου να τονίσει: «Να απευθυνθώ σε όσους εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση, η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη».

«Πού ζούμε, ζούμε σε Δημοκρατία;»

«Είναι δικαίωμα του ανακριτή να κλείσει την ανάκριση», τόνισε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου και προσέθεσε: «Και όταν την έκλεισαν, υπήρχαν άνθρωποι που του φώναζαν απέξω ότι δεν μπορείς να κλείσεις την ανάκριση. Πού ζούμε, ζούμε σε Δημοκρατία; Οι συγγενείς δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα και να μην παρασύρονται από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς».

Από την πλευρά του ο κ. Τζαβέλλας ανέφερε, ότι «νομικοί προσπαθούν να με υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως να δώσω εντολή στον εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης και στον πρόεδρο Εφετών Λαρίσης να ανοίξει ξανά την ανάκριση» και συνέχισε: «Εκφράζω την αγανάκτησή μου γιατί δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου».

Παράλληλα, ο κ. Τζαβέλλας διευκρίνισε: «Η εκταφή μπορεί να ζητηθεί ως διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο (σ.σ.: Δήμος) που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου που έχει ενταφιαστεί ο νεκρός».

Τέλος, ο κ. Τζαβέλλας τόνισε: «αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία, η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο που κανείς δεν μπορεί να κρίνει το αίτημα πλην της Προέδρου Εφετών Λαρίσης».

Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Τεμπών: Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος, κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί μέσω DNA

«Δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος. Όχι μόνο στην ανάλυση DNA, αλλά και στην έκθεση της ΟΑΘΥΚ. Όλο αυτό το οποίο γίνεται δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την ουσία της υπόθεσης», δήλωσε χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 o δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη Λεωνίδας Κουμπούρας.

«Για κάθε θανόντα υπάρχει, μαζί με την ιατροδικαστική έκθεση, πρώτον έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης με την οποία γίνεται ταυτοποίηση από το αρμόδιο εργαστήριο της Ελληνικής Αστυνομίας των σορών με παραδείγματα των συγγενών των θανόντων, δηλαδή ανάλυση DNA καθώς και έκθεση αναγνώρισης της ΟΑΘΥΚ για την ταυτοποίηση των σορών ή των τμημάτων των σορών», εξήγησε επίσης. Παράλληλα τόνισε πως αυτά αποτελούν μέλος της δικογραφίας στην οποία έχουν πρόσβαση οι δικηγόροι των οικογενειών.

«Πολύ εύκολα και θα μπορούσαν οι διάδικοι, όπως και ο κύριος Ρούτσι, να απευθυνθεί αρμοδίως και να λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις. Δεν είναι κάποιο ζήτημα και πραγματικά αποπροσανατολίζεται και η κοινή γνώμη και εμείς δεν στοχεύουμε ορθά στην ουσία της υπόθεσης», σημείωσε ο κ. Κουμπούρας. «Προφανώς υπάρχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι παρακινούν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και πραγματικά είναι κρίμα. Είναι κρίμα», πρόσθεσε.

Παιδιά δύο σχολείων της Αθήνας επισκέφθηκαν τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησαν την Τρίτη μαθήτριες και μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου της Αθήνας αλλά και του 2ου Προτύπου Λυκείου της πόλης.

Τα παιδιά αποφάσισαν να επισκεφθούν τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στην Πλατεία Συντάγματος και να του προσφέρουν ένα σχέδιο που φιλοτέχνησαν με τη μορφή του γιου του που χάθηκε τόσο άδικα στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Ρούτσι – Το εξώδικο συγγενών και η απάντηση της προέδρου του Αρείου Πάγου για την εκταφή

Το ξεχωριστό δώρο των μαθητών και των μαθητριών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών αλλά και του 2ου Προτύπου Λυκείου στον Πάνο Ρούτσι

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, το σχέδιο παραδόθηκε και τα παιδιά εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον κ. Ρούτσι για τον αγώνα που δίνει.