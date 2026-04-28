ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Κεραμεικό: Ηλικιωμένος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και άνοιξε πυρ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (28/4) στις Αρχές καθώς ένας ηλικιωμένος εισέβαλε με καραμπίνα σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό ενώ υπάρχουν αναφορές ότι έπεσαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας 89 ετών μπήκε με καραμπίνα στο κτίριο και άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να τραυματίσει στο πόδι έναν υπάλληλο.

Στη συνέχεια ο δράστης διέφυγε από το σημείο και αυτή τη στιγμή αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία. Στον τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο ενώ αναμένεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Άνοιξη με υψηλές θερμοκρασίες πριν την ψυχρή «εισβολή» την Πρωτομαγιά – Έρχεται 48ωρο με μπόρες και καταιγίδες

0
Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα, Τρίτη (28/4) με τοπικές...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΣΟΚ με Σλούκα στον Παναθηναϊκό – Στο χειρουργείο και χάνει τη σειρά με Βαλένθια

0
Χωρίς τον αρχηγό του θα αρχίσει ο Παναθηναϊκός την...
ΚΟΣΜΟΣ

«Μου είπαν πέσε κάτω»: Ο Τραμπ αποκαλύπτει τις στιγμές πανικού κατά την απομάκρυνσή του – Γιατί καθυστέρησε να φύγει

0
Το σμόκιν του Ντόναλντ Τραμπ παρέμενε άψογο όταν εμφανίστηκε στο βήμα...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Νέα παράταση για 300.000 επιταγές – Συνεχίζονται τα προβλήματα με την πλατφόρμα

0
Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για 300.000 επιταγές...
ΕΛΛΑΔΑ

«Νήσος Σάμος»: «Κάποιοι το έκαναν επίτηδες» – Τι απαντά στο politisonline.com ο Γιώργος Βάλλης για το περιστατικό [βίντεο]

0
Πανικός επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής (24/4) κατά τη...

