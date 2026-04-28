Συναγερμός στον Κεραμεικό: Ηλικιωμένος εισέβαλε με καραμπίνα στον ΕΦΚΑ και άνοιξε πυρ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (28/4) στις Αρχές καθώς ένας ηλικιωμένος εισέβαλε με καραμπίνα σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό ενώ υπάρχουν αναφορές ότι έπεσαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας 89 ετών μπήκε με καραμπίνα στο κτίριο και άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να τραυματίσει στο πόδι έναν υπάλληλο.

Στη συνέχεια ο δράστης διέφυγε από το σημείο και αυτή τη στιγμή αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία. Στον τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο ενώ αναμένεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.