Συναγερμός στην Κύπρο: Εκκενώνεται το αεροδρόμιο της Πάφου – Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι, απογειώθηκαν μαχητικά

Συναγερμός επικρατεί στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου με τις σειρήνες να ηχούν, ενώ έχουν απογειωθεί μαχητικά αεροσκάφη, την ίδια ώρα που εκκενώνεται το αεροδρόμιο της Πάφου.

Συγκεκριμένα, δόθηκαν οδηγίες στο προσωπικό του αεροδρομίου Πάφου να εκκενώσει τους χώρους των κτηρίων λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι από τις Αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αρχές ασφαλείας έχουν λάβει πληροφορίες για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου από drone, για αυτό και δόθηκε η σχετική οδηγία.

Το προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου έχει ήδη βγει από τα κτήρια και είναι συγκεντρωμένο στους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών.

Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι, εκκενώνονται οι βάσεις

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στην Κύπρο καθώς ήχησαν για δεύτερη φορά σήμερα οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Σύμφωνα με πληροφορίες απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη, ενώ την ίδια ώρα κλείνει η πύλη και εκκενώνονται οι βάσεις.

Σημειώνεται πως ήδη αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους στην περιοχή. Πριν από λίγο υπήρξε η πληροφορία ότι εκκενώνεται και η βρετανική βάση της Δεκέλειας.

Αναχαιτίστηκε και δεύτερο drone στη βρετανική βάση

Από χθες η Κύπρος βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/3) η βρετανική βάση δέχθηκε επίθεση από drone προκαλώντας ζημιές.

Σημειώνεται ότι μισή ώρα μετά το περιστατικό, δεύτερο drone που είχε προορισμό τη βρετανική βάση στην Κύπρο αναχαιτίστηκε, με τις Αρχές της Κύπρου να τίθενται άμεσα σε κατάσταση επιφυλακής.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού»

Το μη απαραίτητο προσωπικό που βρίσκεται στις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις της RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, θα απομακρυνθεί από τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, «ως προληπτικό μέτρο, σχεδιάζεται η προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που βρίσκεται στη βάση RAF Ακρωτηρίου. Κατανοούμε ότι στην ευρύτερη κοινότητα των Βρετανικών Βάσεων υπάρχουν ανησυχίες και ότι ορισμένοι κάτοικοι έχουν αποφασίσει να φύγουν από το χωριό Ακρωτήρι. Αν και αντιλαμβανόμαστε ότι οι άνθρωποι μπορεί να ανησυχούν, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και η προσωρινή απομάκρυνση αφορά μόνο τον Σταθμό RAF Ακρωτηρίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες τοποθεσίες (Επισκοπή, Δεκέλεια, Άγιος Νικόλαος), οι χώροι εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ανοιχτές κανονικά και δεν υπάρχουν περιορισμοί σε ισχύ».

Παράλληλα, σε προληπτική εκκένωση προχωρούν σχολεία σε Ακρωτήρι, Επισκοπή, Τραχώνι και Ασώματο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης στο Τραχώνι και στην Επισκοπή. Παράλληλα, δεν θα λειτουργήσουν σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης στο Ακρωτήρι, στον Ασώματο, στο Τραχώνι και στην Επισκοπή.

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος καμίας στρατιωτικής επιχείρησης

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε νωρίτερα σε δήλωση σχετικά με την πτώση drone στη Βρετανική Αεροπορική Βάση Ακρωτηρίου στη Λεμεσό.

«Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης» ανέφερε σε μήνυμά του προς τους Κύπριους πολίτες ο κ. Χριστοδουλίδης.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Χριστοδουλίδη:

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».