Συναγερμός στην Αστυπάλαια λόγω λειψυδρίας – Παράταση μέτρων και στην Πάτμο

Κρίσιμα μέτρα για τη διασφάλιση των υδάτινων πόρων λαμβάνει η κυβέρνηση, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε, μετά την Κέρκυρα, και την επίσημη κήρυξη της Αστυπάλαιας σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Το μέτρο λήφθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Από το 2022 καταγράφεται ετήσια μείωση αποθεμάτων περίπου 250 εκατ. κυβικών μέτρων, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%, η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% και η κατανάλωση κατά 6%.

Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για την Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες.

Τι σημαίνει η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στην πράξη

Η διαδικασία βασίζεται σε υδρολογικά δεδομένα και επιστημονικά κριτήρια. Στην πράξη, η απόφαση δίνει προτεραιότητα στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής: νέοι ταμιευτήρες, ενίσχυση δικτύων και μέτρα για την ασφάλεια των αποθεμάτων.

Στόχος είναι η θωράκιση της επάρκειας νερού για τις επόμενες δεκαετίες. Σημαντικό είναι ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν συνοδεύεται από περιοριστικά μέτρα για τους πολίτες, αλλά αποτελεί σήμα συναγερμού για την Πολιτεία ώστε να κινηθεί άμεσα.