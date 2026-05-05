Τετάρτη, 6 Μαΐου, 2026
24 C
Athens
type here...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Συναγερμός στην Αστυπάλαια λόγω λειψυδρίας – Παράταση μέτρων και στην Πάτμο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Κρίσιμα μέτρα για τη διασφάλιση των υδάτινων πόρων λαμβάνει η κυβέρνηση, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε, μετά την Κέρκυρα, και την επίσημη κήρυξη της Αστυπάλαιας σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Το μέτρο λήφθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Από το 2022 καταγράφεται ετήσια μείωση αποθεμάτων περίπου 250 εκατ. κυβικών μέτρων, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%, η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% και η κατανάλωση κατά 6%.

Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για την Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες.

Τι σημαίνει η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στην πράξη

Η διαδικασία βασίζεται σε υδρολογικά δεδομένα και επιστημονικά κριτήρια. Στην πράξη, η απόφαση δίνει προτεραιότητα στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής: νέοι ταμιευτήρες, ενίσχυση δικτύων και μέτρα για την ασφάλεια των αποθεμάτων.

Στόχος είναι η θωράκιση της επάρκειας νερού για τις επόμενες δεκαετίες. Σημαντικό είναι ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν συνοδεύεται από περιοριστικά μέτρα για τους πολίτες, αλλά αποτελεί σήμα συναγερμού για την Πολιτεία ώστε να κινηθεί άμεσα.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Άγχος στις εξετάσεις: Πρακτικός οδηγός διαχείρισης για μαθητές και γονείς

0
Ένας συνοπτικός οδηγός για το τι είναι το άγχος των εξετάσεων, πώς εκδηλώνεται και τι μπορούν να κάνουν έφηβοι και γονείς για να το διαχειριστούν αποτελεσματικά.
ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Χειροπέδες σε δύο ανήλικα αδέρφια για πορνογραφία ανηλίκων – Επεξεργάζονται φωτογραφίες στο Instagram

0
Αστυνομικοί στο Λαύριο συνέλαβαν 17χρονη και 14χρονο, οι οποίοι φέρονται να επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών από το Instagram δημιουργώντας προσβλητικό υλικό, ενώ συνελήφθη και η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
TIPS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τότε πρέπει να πιείτε τον πρώτο σας καφέ

0
Η καθυστέρηση του πρώτου καφέ για 60-90 λεπτά βασίζεται σε μηχανισμούς όπως η αδενοσίνη και η πρωινή κορύφωση της κορτιζόλης, αλλά τα στοιχεία δεν δίνουν ένα απόλυτο «ιδανικό» timing για όλους.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Μιμή Ντενίση στο Μεσολόγγι: Ορατόριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

0
Στις 14 Μαΐου στο Μεσολόγγι παρουσιάζεται το νέο ορατόριο «Έξοδος, ο δρόμος προς την Αθανασία», με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη και τον Μάριο Φραγκούλη και κείμενα/σκηνοθεσία της Μιμής Ντενίση.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Στη Γαλλία για το Game 3 με τη Μονακό στα play-offs της EuroLeague

0
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Γαλλία για το κρίσιμο Game 3 με τη Μονακό, έχοντας προβάδισμα 2-0 στη σειρά και με μοναδική απουσία τον Τάισον Γουόρντ.

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group