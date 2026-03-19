Συναγερμός στη Βρετανία: Σαρώνει η μηνιγγίτιδα Β – Ανεβαίνουν ξανά τα κρούσματα – Ξεκινά μαζική εμβολιαστική εκστρατεία

Ο αριθμός των κρουσμάτων μηνιγγίτιδας Β στην Κεντ έχει αυξηθεί ξανά, φτάνοντας τα 27 από 20 προηγουμένως, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Η υπηρεσία εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση για τη δημόσια υγεία, καλώντας το προσωπικό του NHS να είναι σε εγρήγορση για τα συμπτώματα της νόσου.

Η προειδοποίηση τονίζει ότι δεν πρέπει να περιμένουν την εμφάνιση εξανθήματος για να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια, αλλά να εξετάζουν τη δυνατότητα μηνιγγίτιδας σε ασθενείς που παρουσιάζουν ταχεία επιδείνωση και σημεία σηψαιμίας.

Η θανατηφόρα επιδημία έχει πλέον εξαπλωθεί και σε δεύτερο πανεπιστήμιο της Κεντ. Στο Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church, επιβεβαιώθηκε ένα κρούσμα μελεγμένο σε φοιτητή, συνδεόμενο με τον αρχικό συρροή περιστατικών που σχετίζεται με το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry.

Στο μεταξύ έχει ήδη ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Κεντ καθώς οι υγειονομικές αρχές αντιμετωπίζουν την «εκρηκτική» εξάπλωση της μηνιγγίτιδας Β. Παράλληλα, τα φαρμακεία αναφέρουν εξάντληση των αποθεμάτων του εμβολίου λόγω αυξημένης ζήτησης για ιδιωτική χορήγηση.

Την Τετάρτη, η UKHSA διερευνούσε 20 περιστατικά, ενώ ο υπουργός Υγείας, Wes Streeting, προειδοποίησε ότι τα κρούσματα ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς η περίοδος επώασης – από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων – κυμαίνεται από 2 έως 14 ημέρες.

Μέχρι στιγμής, περίπου 600 φοιτητές έχουν εμβολιαστεί στο campus της Κεντ, με δεκάδες να παρατάσσονται έξω από το αθλητικό κέντρο του πανεπιστημίου για να λάβουν το εμβόλιο. Οι φοιτητές που έλαβαν την πρώτη δόση θα χρειαστεί να επιστρέψουν για τη δεύτερη μετά από τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. Επιπλέον, έχουν χορηγηθεί περίπου 6.500 δόσεις αντιβιοτικών προληπτικά.

Συνολικά, περίπου 5.000 φοιτητές του πανεπιστημίου είναι επιλέξιμοι για εμβολιασμό και καλούνται να συμμετάσχουν άμεσα για την προστασία τους μέσω αντιβιοτικών βραχυπρόθεσμα και του εμβολίου μακροπρόθεσμα.

Η UKHSA επισημαίνει ότι η πλειονότητα των νέων δεν είναι προστατευμένη έναντι της μηνιγγίτιδας Β, γνωστής και ως menB, εκτός αν έχουν εμβολιαστεί ιδιωτικά, καθώς η δημόσια χορήγηση μέσω NHS έχει εισαχθεί μόνο για βρέφη από το 2015.

Η επιδημία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έναν μαθητή και έναν φοιτητή, ενώ 18 ακόμη περιστατικά διερευνώνται, με ορισμένους νέους να έχουν τεθεί σε τεχνητό κώμα για ιατρικούς λόγους.

Ροή Ειδήσεων

LIFE & STYLE

Παντρεύεται τραγουδίστρια το καλοκαίρι του 2027 στην Κρήτη

Η Evangelia αποκάλυψε τα σχέδια για τον γάμο της με τον...
ΕΘΝΙΚΑ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί patriot αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους – Επιβεβαίωση Δένδια

Η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: Η απάντηση στην κρίση στη Μέση Ανατολή πρέπει να είναι ευρωπαϊκή

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση έως 15 Μαΐου για τις δηλώσεις με έκπτωση φόρου 4%

Οι φορολογούμενοι κερδίζουν δύο επιπλέον εβδομάδες για να εξασφαλίσουν...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Έτοιμοι για κινητοποιήσεις οι πρατηριούχοι – Η τιμή του λίτρου ξεπέρασε τα 2 ευρώ – Σε ποια πόλη κατέβασαν ρολά

Έτοιμοι για απεργία εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στον κλάδο των πρατηριούχων υγρών...

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

