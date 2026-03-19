Συναγερμός στη Βρετανία: Σαρώνει η μηνιγγίτιδα Β – Ανεβαίνουν ξανά τα κρούσματα – Ξεκινά μαζική εμβολιαστική εκστρατεία

Ο αριθμός των κρουσμάτων μηνιγγίτιδας Β στην Κεντ έχει αυξηθεί ξανά, φτάνοντας τα 27 από 20 προηγουμένως, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Η υπηρεσία εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση για τη δημόσια υγεία, καλώντας το προσωπικό του NHS να είναι σε εγρήγορση για τα συμπτώματα της νόσου.

Η προειδοποίηση τονίζει ότι δεν πρέπει να περιμένουν την εμφάνιση εξανθήματος για να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια, αλλά να εξετάζουν τη δυνατότητα μηνιγγίτιδας σε ασθενείς που παρουσιάζουν ταχεία επιδείνωση και σημεία σηψαιμίας.

Η θανατηφόρα επιδημία έχει πλέον εξαπλωθεί και σε δεύτερο πανεπιστήμιο της Κεντ. Στο Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church, επιβεβαιώθηκε ένα κρούσμα μελεγμένο σε φοιτητή, συνδεόμενο με τον αρχικό συρροή περιστατικών που σχετίζεται με το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry.

Στο μεταξύ έχει ήδη ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Κεντ καθώς οι υγειονομικές αρχές αντιμετωπίζουν την «εκρηκτική» εξάπλωση της μηνιγγίτιδας Β. Παράλληλα, τα φαρμακεία αναφέρουν εξάντληση των αποθεμάτων του εμβολίου λόγω αυξημένης ζήτησης για ιδιωτική χορήγηση.

Την Τετάρτη, η UKHSA διερευνούσε 20 περιστατικά, ενώ ο υπουργός Υγείας, Wes Streeting, προειδοποίησε ότι τα κρούσματα ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς η περίοδος επώασης – από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων – κυμαίνεται από 2 έως 14 ημέρες.

Μέχρι στιγμής, περίπου 600 φοιτητές έχουν εμβολιαστεί στο campus της Κεντ, με δεκάδες να παρατάσσονται έξω από το αθλητικό κέντρο του πανεπιστημίου για να λάβουν το εμβόλιο. Οι φοιτητές που έλαβαν την πρώτη δόση θα χρειαστεί να επιστρέψουν για τη δεύτερη μετά από τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες. Επιπλέον, έχουν χορηγηθεί περίπου 6.500 δόσεις αντιβιοτικών προληπτικά.

Συνολικά, περίπου 5.000 φοιτητές του πανεπιστημίου είναι επιλέξιμοι για εμβολιασμό και καλούνται να συμμετάσχουν άμεσα για την προστασία τους μέσω αντιβιοτικών βραχυπρόθεσμα και του εμβολίου μακροπρόθεσμα.

Η UKHSA επισημαίνει ότι η πλειονότητα των νέων δεν είναι προστατευμένη έναντι της μηνιγγίτιδας Β, γνωστής και ως menB, εκτός αν έχουν εμβολιαστεί ιδιωτικά, καθώς η δημόσια χορήγηση μέσω NHS έχει εισαχθεί μόνο για βρέφη από το 2015.

Η επιδημία έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έναν μαθητή και έναν φοιτητή, ενώ 18 ακόμη περιστατικά διερευνώνται, με ορισμένους νέους να έχουν τεθεί σε τεχνητό κώμα για ιατρικούς λόγους.