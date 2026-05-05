Συγκλονιστικός Συσσοβίτης: «Δεν χρειάζεται να ξέρει τα πάντα ο κόσμος για την προσωπική μας ζωή» – Οι μήνες δίπλα στον πατέρα του και η φροντίδα της μητέρας του

Ο Αλέκος Συσσοβίτης παραχώρησε συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την εκπομπή «Happy Day» και μοιράστηκε μνήμες που έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένες μέσα του. Μίλησε για την εποχή που οι γονείς του έδιναν μάχη με τον θάνατο και τον τρόπο που τους στήριξε. Τόνισε πως ο ίδιος και ο αδερφός του έκαναν όλα όσα μπορούσαν για τους ανθρώπους που τους μεγάλωσαν.

Σε άλλο σημείο, ο Αλέκος Συσσοβίτης εξέφρασε τη διαφωνία του για τις ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική ζωή καλλιτεχνών. Όπως είπε, ο κόσμος δεν χρειάζεται να ξέρει τα πάντα για τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές που βλέπει στην τηλεόραση.

«Νομίζω κανείς άνθρωπος, αν ερωτηθεί είσαι παντρεμένος, δεν είσαι, είσαι single, είσαι μονογαμικός, πολυγαμικός, δεν χαίρεται να απαντήσει. Νιώθει ότι αστυνομεύεται εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι, αντιστοίχως, αν θέσω εγώ την ερώτηση σε σένα, το ίδιο άβολα θα νιώσεις κι εσύ. Γιατί να θεωρούμε ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να μάθει για την προσωπική μας ιδιωτική ζωή; Τι προξενιά θα κάνουμε; Δηλαδή τι θα βγει; Δεν χρειάζεται να ξέρει τα πάντα για εμάς ο κόσμος», δήλωσε ο Αλέκος Συσσοβίτης.

Σε άλλο σημείο της κουβέντας, ο ηθοποιός ανέφερε: «Η μνήμη της μάνας και του πατέρα -γιατί βάζω και τον πατέρα μου, πολλές φορές με συγκινεί περισσότερο ο πατέρας μου- είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι μνήμες. Γιατί, επαναλαμβάνω, θυμόμαστε ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε.

Κι εγώ ακούω συνέχεια ότι, ξέρεις, δεν μιλάω με τον πατέρα μου, δεν μιλάω με τη μάνα μου, δεν μιλάω με τα αδέλφια μου, έχουμε τα κληρονομικά, κάνουμε εκείνο… Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι οι μικρότητες τις οποίες καλούμαστε να ξεπεράσουμε. Και να συγχωρέσουμε. Και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας.

Η άλλη είναι η αφορμή να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας ανασφάλειες. Αυτή η δοτικότητα… ως προς τον άνθρωπο που πάσχει, όταν φτάνει σε αυτή την ηλικία… Και μάλιστα να ‘ρθει κοντά στον θάνατο και να τον αντικρίσει. Δηλαδή εγώ έκλεισα τις δουλειές μου, πήγα στη Θεσσαλονίκη και κάθισα 4 μήνες στο κρεβάτι με τον πατέρα μου. 4 μήνες. Δεν τον άφησα από κοντά ούτε λεπτό. Θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή μου».

«Αντίστοιχα με τη μητέρα μου, που έφυγε από Αλτσχάιμερ, φροντίσαμε κι εγώ κι ο αδερφός μου να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, όσο αντέχαμε και μπορούσαμε, μέχρι να της βρούμε μια γυναίκα που πραγματικά έκατσε 24 ώρες δίπλα της, αλλά εμείς ήμασταν πάντα εκεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για μένα από αυτή την περίοδο», εξομολογήθηκε ο Αλέκος Συσσοβίτης.

