Ο τραγικός θάνατος του 27χρονου στην Πάτρα, μετά από τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό, κοντά στην οδό Αμερικής, συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Η μοτοσικλέτα του 27χρονου παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που έκανε αναστροφή σε κενή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Γιος γνωστού Πατρινού μουσικού και φωτογράφου

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, πατέρας του θύματος, Ν.Λ, υπήρξε ιδρυτικό μέλος ορχήστρας που δημιούργησε τη δεκαετία του 1970 με τα αδέλφια του, αφήνοντας σαν παρακαταθήκη, δισκογραφία και τηλεοπτικές παρουσίες σε παραγωγές του Αλέκου Σακελλάριου και του Γιάννη Πετρίδη.

Επίσης ως μέλος του συγκροτήματος, στο οποίο υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος, έδωσαν συναυλίες σε γνωστές μουσικές σκηνές της Αθήνας, της Πάτρας κ.α.