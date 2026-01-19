Το Survivor μπήκε χθες (18/1) Κυριακή στη δεύτερη εβδομάδα προβολής του με τους Αθηναίους να κάνουν μία ολική επαναφορά εχθές και να παίρνουν την πρώτη τους νίκη μετά από τέσσερις σερί ήττες.

Η ήττα των Επαρχιωτών έφερε την ομάδα σε δυσμενή θέση, όχι μόνο επειδή χρειάστηκε να ψηφίσει ένα μέλος της στο Συμβούλιο του Νησιού αλλά γιατί στερήθηκε το τσακμάκι για δύο μέρες!

Η υποψηφιότητα της Ελένης Ζαράγγα με δέκα ψήφους σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τους Κόκκινους, οι οποίοι περίμεναν να αυτοπροταθεί ο Μιχάλης Σηφάκης.

Απόψε Δευτέρα (19/1) στο νέο επεισόδιο του Survivor θα δούμε του τόνους να ανεβαίνουν στην Καλύβα των Μπλε και το φαγητό να γίνεται αφορμή για μία νέα σύγκρουση.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι οι δύο ομάδες θα ριχτούν πάλι στον στίβο μάχης και θα αγωνιστούν για τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας με τους Επαρχιώτες να πρέπει να παλέψουν σκληρά για να πάρουν τη ρεβάνς.

Ο αγώνας θα είναι γεμάτος ανατροπές, ενώ η στάση και η συμπεριφορά των Μπλε θα εξοργίσει τους Κόκκινους που θα θέσουν το θέμα αργότερα στο Συμβούλιο. Η ψηφοφορία φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα που δεν είχαν φανεί μέχρι τώρα…

Βέβαια, πριν φτάσουμε εκεί θα δούμε τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα στον στίβο μάχης για τη δεύτερη ασυλία, την οποία, σύμφωνα με τα spoilers, θα κερδίσουν οι Επαρχιώτες.