Survivor: Οι τελευταίοι Αθηναίοι που πάνε Άγιο Δομίνικο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

To Survivor κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 21.00 και τρεις δυναμικές προσωπικότητες εντάσσονται στην ομάδα των Αθηναίων!

GIO Καραντώνης, 28 ετών, Αθήνα

Διαθέτει αυτοπεποίθηση και πιστεύει πως χωρίς πάθος κανείς δεν μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά σε αυτό με το οποίο ασχολείται. Αντλεί έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ιδίως τον Αριστοτέλη. Είναι Ελληνοαμερικανός music executive, παραγωγός και επιχειρηματίας της σύγχρονης urban σκηνής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έντονη επιρροή από το αμερικανικό hip-hop περιβάλλον, δραστηριοποιείται στη μουσική βιομηχανία τόσο ως manager όσο και ως ιδρυτής δισκογραφικών projects. Παράλληλα, είναι content creator και media personality, ενώ ετοιμάζει για την Ελλάδα το «Hustle House».

Μαντίσα Τσότα, 27 ετών, Ζωγράφου

Ευαίσθητη αλλά δυνατή, ξέρει να παλεύει για όσα της αξίζουν. Κατάγεται από την Αλβανία και μεγάλωσε με τη μητέρα της στην Ελλάδα. Στη ζωή τίποτα δεν της χαρίστηκε. Έχει βιώσει ρατσισμό και αδικία όμως όλα της τα βιώματα την έμαθαν να μην εγκαταλείπει. Σπούδασε Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο της Χίου. Δηλώνει πως ο αθλητισμός της έσωσε την ψυχή. Ασχολήθηκε με το καράτε ωστόσο στο βόλεϊ ένιωσε πως βρήκε το σπίτι της. Έφτασε μέχρι την Α2 κατηγορία. Αν νιώσει πως την αδικούν, θα μιλήσει. Έχει αντίληψη και δεν φοβάται να αναλάβει την ευθύνη.

Γιώργος Τσουκαλάς, 35 ετών, Κηφισιά

Τελειομανής, αφοσιωμένος, ψύχραιμος, ανταγωνιστικός αλλά παράλληλα χαβαλές ξέρει πώς να μένει συγκεντρωμένος στον στόχο του. Ασχολείται με τη φύλαξη υψηλών προσώπων. Πριν από αυτό έχει δουλέψει ως ταξιτζής, παρκαδόρος και εργάτης οικοδομής. Η σκληρή δουλειά, η πειθαρχία και η επιμονή τον έφτασαν εκεί που είναι σήμερα. Έχει βιώσει απώλειες, με πιο δύσκολη αυτή της μητέρας του. Δεν αντέχει το ψέμα και την έλλειψη σεβασμού. Παίζει πάντα για τη νίκη αλλά ξέρει να χάνει.

