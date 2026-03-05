Παρασκευή, 6 Μαρτίου, 2026
Survivor: «Δίκασε» το X Αναστασία και Ιωάννα – Η ανατροπή στην αποχώρηση

Το Survivor κράτησε παρέα στο κοινό, το βράδυ της Τετάρτης, με ένα επεισόδιο που τα είχε όλα: εντάσεις, συγκίνηση και μία αποχώρηση που δεν περίμεναν!

Οι Επαρχιώτες οδηγήθηκαν ξανά στην ήττα, με τις κακές σχέσεις στην ομάδα να επηρεάζουν ιδιαίτερα την πορεία τους. Αναστασία και Ιωάννα έριξαν την ευθύνη στη Φανή, μετά το τέλος του αγώνα, με το X να «παίρνει… το όπλο» και να τις «στήνει» στον τοίχο.

Οι δύο παίκτριες των Μπλε έχουν κάνει κλίκα και οι ατάκες τους για τη Φανή εξόργισαν τους χρήστες του X.

Survivor: Η ανατροπή στην αποχώρηση

Στο χθεσινό επεισόδιο, είδαμε και μία μεγάλη ανατροπή στην αποχώρηση. Ο Μιχάλης Σηφάκης σώθηκε από το κοινό και η Δήμητρα με τη Φανή οδηγήθηκαν στη μονομαχία.

Η Φανή, εμφανώς επηρεασμένη μετά τα όσα έχουν γίνει, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη μάχη και να αποχωρήσει μόνη της, λέγοντας ότι η ομάδα της δεν την θέλει. Επίσης, εξήγησε πως η Δήμητρα πρέπει να συνεχίσει για τους λόγους που πήγε εξ’ αρχής στο Survivor.

«Φεύγω με το κεφάλι ψηλά και καθαρή», είπε η Φανή με δάκρυα στα μάτια με τον Γιώργο Λιανό να τονίζει ότι έχει σοκαριστεί με αυτή την εξέλιξη……

