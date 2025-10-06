Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, 2025
Super League: Στο ρετιρέ η ΑΕΚ και 4άδα ο φοβερός Λεβαδειακός – Η βαθμολογία

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της έκτης αγωνιστικής.
Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η οποία προσέφερε γκολ, ανατροπές και έντονες συγκινήσεις. Η ΑΕΚ κατάφερε να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά από ένα δραματικό παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, στο γήπεδο του Περιστερίου. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε με 3-2, πραγματοποιώντας μια μεγάλη ανατροπή, παρότι έπαιξε για μεγάλο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου με αριθμητικό μειονέκτημα.

Το μεγάλο ματς της ημέρας διεξήχθη στην Τούμπα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε του Ολυμπιακού με 2-1, επίσης με ανατροπή. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος με γκολ του Τσικίνιο, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν στο δεύτερο ημίχρονο με τα τέρματα των Τάισον και Ζίβκοβιτς. Η νίκη αυτή όχι μόνο ανέβασε τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά υποχρέωσε και τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, σε ένα αποτέλεσμα που αναμένεται να έχει αντίκτυπο στη συνέχεια της σεζόν.

Το ευρύτερο σκορ της αγωνιστικής πέτυχε ο Λεβαδειακός, ο οποίος συνέτριψε με το εντυπωσιακό 6-0 τον Παναιτωλικό και έκανε αποφασιστικό βήμα προς την τετράδα. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια επαγγελματική νίκη με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο, πλησιάζοντας τις προνομιούχες θέσεις των πλέι οφ.

