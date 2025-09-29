Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
Super League: Πρώτο «τρίποντο» για τον Παναθηναϊκό, ακολούθησε τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ

Λάμπρος Κατσαρός
by Newsroom Λάμπρος Κατσαρός

Η ευφορία από την «τεσσάρα» κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις είχε συνέχεια και στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν χρειάστηκε πολλή υπομονή από τους «πράσινους».

Βρήκαν γκολ ανατροπής και πρώτης νίκης στο φετινό πρωτάθλημα στο 90’+5′ για το τελικό 2-1 στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό.

Ο ΠΑΟΚ στην εξόρμησή του στην Τρίπολη και παρά το 3-1 του πρώτου ημιχρόνου, απέτυχε να πάρει όλους τους βαθμούς, με τον Asteras AKTOR να φτάνει στο 3-3 μέχρι το φινάλε και να κρατά τον «δικέφαλο του Βορρά» στο -2 από το ρετιρέ.

Ο Ολυμπιακός από το βράδυ του Σαββάτου με το 3-2 επί του Λεβαδειακού είχε διατηρηθεί στην κορυφή και τον ακολούθησε μονάχα η ΑΕΚ με το 1-0 επί του Βόλου.

Στην 6η θέση η Κηφισιά που θριάμβευσε στο Παγκρήτιο με το 3-1 επί του ΟΦΗ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 27/09

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2

Άρης-Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28/09

ΑΕΚ-Βόλος 1-0

ΟΦΗ-Κηφισιά 1-3

Asteras AKTOR-ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29/09

Ατρόμητος-ΑΕΛ (18:00)

Η βαθμολογία (*εκκρεμεί το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ)

Βαθμολογία Super League: Πρώτο «τρίποντο» για τον Παναθηναϊκό

Πηγή: sport-fm.gr

