Super League: Με ξένους διαιτητές και τα φετινά ντέρμπι

Την ειλημμένη απόφαση του ίδιου να διεξαχθούν και τα φετινά ντέρμπι της Super League με ξένους διαιτητές αποκάλυψε ο Στεφάν Λανουά.

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την έναρξη της φετινής Stoiximan Super League και φυσικά ένας από τους τομείς που βρίσκονται πάντα στο προσκήνιο για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι η διαιτησία.

Μπορεί, λοιπόν, εδώ και κάποια χρόνια να έχει μπει στη ζωή μας ο VAR και από φέτος το ημι-αυτόματο οφσάιντ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν εκλείψει οι παρασκηνιακές συζητήσεις και η καχυποψία του κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να κατευναστούν τα πνεύματα, τα ντέρμπι σφυρίζουν ξένοι διαιτητές και αυτό θα εξακολουθήσει να υφίσταται τουλάχιστον και φέτος, όπως αποκάλυψε ο Στεφάν Λανουά, γεγονός που στηρίζεται και από την UEFA, δίνοντας το δικαίωμα στην ΚΕΔ να επιλέξει διαιτητές από τη «δεξαμενή» της Elite κατηγορίας ή της πρώτης, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα που υπάρχει κάθε Σαββατοκύριακο.

Στη σημερινή παρουσίασή του εν όψει της νέας σεζόν, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ήταν απόλυτος ότι οι ξένοι διαιτητές θα είναι και φέτος η πραγματικότητα στη Stoiximan Super League.

Παράλληλα, συνεχίζοντας τα λεγόμενά του, γνωστοποίησε πως στόχος είναι η σταδιακή μείωση χρησιμοποίησης ξένων ρέφερι, τονίζοντας όμως ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη και σημείωσε ότι το ποσοστό ξένων διαιτητών που σφυρίζουν στην Έλλαδα έφτασε πέρυσι στο 12,2%, έχοντας όμως και εξαιρετική απόδοση.