Super League: Μπαίνει πρώτη στα Playoff η ΑΕΚ, στραβοπάτησαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – Αναλυτικά η βαθμολογία

Εκπλήξεις επεφύλασσε στους φιλάθλους η τελευταία στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος καθώς τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ΠΑΟΚ άφησαν βαθμούς.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ΑΕΚ να βρεθεί στη κορυφή της βαθμολογίας και να μπει πρώτη στα play off του ελληνικού πρωταθλήματος.
Η ΑΕΚ έκανε τη δουλεία στο πρώτο 25λεπτο κόντρα στην Κηφισιά καθώς επικράτησε με το τελικό 3-0.
Ο Ολυμπιακός σκόνταψε στο Γ. Καραϊσκάκης απέναντι στην ΑΕΛ Novibet. Οι Πειραιώτες πάνε με μειονέκτημα στα playoffs, καθώς «κόλλησαν» λόγω αστοχίας και αντίπαλου γκολκίπερ στους «βυσσινί» (0-0).
Ο ΠΑΟΚ υπέστη καταστροφική ήττα από τον Βόλο και μάλιστα με ανατροπή καθώς ηττήθηκε από τους Θεσσαλούς και μπήκε στο 5-8 αφήνοντας εκτός τον Ατρόμητο. Αυτοκτονία των «ασπρόμαυρων» που έπεσαν στην 3η θέση και στο -3 από την πρωτοπόρα ΑΕΚ.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε και το ενδιάμεσο κομμάτι της βαθμολογίας, με τις τέσσερις ομάδες που θα παίξουν στα playoffs 5-8 να είναι ο Λεβαδειακός, ο ΟΦΗ, ο Βόλος και ο Άρης.
Οι υπόλοιπες ομάδες θα παλέψουν στα playouts, στα οποία έπεσε την τελευταία στιγμή ο Ατρόμητος, με Asteras AKTOR και Πανσερραϊκό να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε δυσμενή θέση, μετρώντας 17 βαθμούς έκαστος.
Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής:
- Asteras AKTOR – Παναθηναϊκός 1-2
- ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0
- Άρης – ΟΦΗ 0-2
- Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1
- Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0
- Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0
- Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0
Αναλυτικά η βαθμολογία
Οι ομάδες των playoffs
1. AEK 60 βαθμοί
2. ΠΑΟΚ 58 βαθμοί
3. Ολυμπιακός 58 βαθμοί
4. Παναθηναϊκός 49 βαθμοί
Οι ομάδες του 5-8
5. Λεβαδειακός 21 βαθμοί
6. ΟΦΗ 16 βαθμοί
7. Βόλος 16 βαθμοί
8. Άρης 15 βαθμοί
*Οι βαθμοί διαιρούνται δια δύο
Οι ομάδες των play-outs
9. Ατρόμητος 29 βαθμοί
10. Κηφισιά 27 βαθμοί
11. Παναιτωλικός 26 βαθμοί
12. ΑΕΛ Novibet 23 βαθμοί
13. Asteras AKTOR 17 βαθμοί
14. Πανσερραϊκός 17 βαθμοί