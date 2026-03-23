Super League: Μπαίνει πρώτη στα Playoff η ΑΕΚ, στραβοπάτησαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – Αναλυτικά η βαθμολογία

Εκπλήξεις επεφύλασσε στους φιλάθλους η τελευταία στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος καθώς τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ΠΑΟΚ άφησαν βαθμούς.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ΑΕΚ να βρεθεί στη κορυφή της βαθμολογίας και να μπει πρώτη στα play off του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ έκανε τη δουλεία στο πρώτο 25λεπτο κόντρα στην Κηφισιά καθώς επικράτησε με το τελικό 3-0.

Ο Ολυμπιακός σκόνταψε στο Γ. Καραϊσκάκης απέναντι στην ΑΕΛ Novibet. Οι Πειραιώτες πάνε με μειονέκτημα στα playoffs, καθώς «κόλλησαν» λόγω αστοχίας και αντίπαλου γκολκίπερ στους «βυσσινί» (0-0).

Ο ΠΑΟΚ υπέστη καταστροφική ήττα από τον Βόλο και μάλιστα με ανατροπή καθώς ηττήθηκε από τους Θεσσαλούς και μπήκε στο 5-8 αφήνοντας εκτός τον Ατρόμητο. Αυτοκτονία των «ασπρόμαυρων» που έπεσαν στην 3η θέση και στο -3 από την πρωτοπόρα ΑΕΚ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε και το ενδιάμεσο κομμάτι της βαθμολογίας, με τις τέσσερις ομάδες που θα παίξουν στα playoffs 5-8 να είναι ο Λεβαδειακός, ο ΟΦΗ, ο Βόλος και ο Άρης.

Οι υπόλοιπες ομάδες θα παλέψουν στα playouts, στα οποία έπεσε την τελευταία στιγμή ο Ατρόμητος, με Asteras AKTOR και Πανσερραϊκό να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε δυσμενή θέση, μετρώντας 17 βαθμούς έκαστος.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής:

Asteras AKTOR – Παναθηναϊκός 1-2

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Άρης – ΟΦΗ 0-2

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0

Αναλυτικά η βαθμολογία

Οι ομάδες των playoffs

1. AEK 60 βαθμοί

2. ΠΑΟΚ 58 βαθμοί

3. Ολυμπιακός 58 βαθμοί

4. Παναθηναϊκός 49 βαθμοί

Οι ομάδες του 5-8

5. Λεβαδειακός 21 βαθμοί

6. ΟΦΗ 16 βαθμοί

7. Βόλος 16 βαθμοί

8. Άρης 15 βαθμοί

*Οι βαθμοί διαιρούνται δια δύο

Οι ομάδες των play-outs

9. Ατρόμητος 29 βαθμοί

10. Κηφισιά 27 βαθμοί

11. Παναιτωλικός 26 βαθμοί

12. ΑΕΛ Novibet 23 βαθμοί

13. Asteras AKTOR 17 βαθμοί

14. Πανσερραϊκός 17 βαθμοί