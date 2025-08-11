Ανακοινώθηκαν σήμερα (11/08) από την Stoiximan Super League οι ακριβείς ημέρες και ώρες διεξαγωγής της πρεμιέρας του φετινού πρωταθλήματος.
Όπως έκανε γνωστό η διοργανώτρια Αρχή, λοιπόν, τα παιχνίδια Άρης-Βόλος και Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης θα είναι εκείνα με τα οποία θα ξεκινήσει η Σούπερ Λίγκα, το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 20:00.
Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί και το ματς του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητος, στις 22:00. Ενώ την Κυριακή (24/08) θα γίνουν οι αγώνες Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (19:45), ΑΕΚ-Πανσερραϊκός (20:15) και ΠΑΟΚ-Λάρισα (21:00).
Τέλος, η αγωνιστική δράση ολοκληρώνεται την Δευτέρα (25/08) στις 19:30 με την αναμέτρηση Λεβαδειακός-Κηφισιά.
Πρόγραμμα @Stoiximan Super League – 1η Αγωνιστική#slgr #StoiximanSuperLeague #MD1 #Stoiximan pic.twitter.com/ZJW984uxWa— Super League Greece (@Super_League_GR) August 11, 2025