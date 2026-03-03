Στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων το νότιο Λίβανο – Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στο Τελ Αβίβ – Πάνω απο 787 οι νεκροί μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ

Στρατιωτική ένταση πλήττει τη Μέση Ανατολή, καθώς ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στον νότιο Λίβανο, αναγκάζοντας τον λιβανέζικο στρατό να υποχωρήσει από τις θέσεις του. Ταυτόχρονα, το Τελ Αβίβ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς σε Βηρυτό και Τεχεράνη, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις συγκρούσεις στην περιοχή.

Οι νεκροί στο Ιράν φτάνουν τους 787 εν μέσω των συγκρούσεων με Ισραήλ και ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο.

Λίγο μετά τις 11:00 το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ και ήχησαν σειρήνες στα κεντρικά τμήματα της χώρας.

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν από την προηγούμενη μέρα για πιθανή εισβολή επαληθεύτηκαν, με τις στρατιωτικές μονάδες του Ισραήλ να διασχίζουν τα σύνορα και να αναλαμβάνουν επιχειρησιακές κινήσεις.

Εντολή εκκένωσης δεκάδων λιβανέζικων κοινοτήτων από τον στρατό

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νωρίς το πρωί νέα διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων δεκάδων κοινοτήτων στον Λίβανο και δυο νότιων συνοικιών της Βηρυτού, ενόψει βομβαρδισμών εναντίον του κινήματος Χεζμπολά.

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολά αναγκάζουν (τον ισραηλινό στρατό) να δράσει σθεναρά εναντίον της (…) για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως τα σπίτια σας», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, παραθέτοντας τα ονόματα κάπου πενήντα λιβανικών χωριών.

Στη νότια Βηρυτό η διαταγή αφορά τις συνοικίες Γομπάιρι και Χαρέτ Χρέικ. «Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις συνδεόμενες με τη Χεζμπολά, εναντίον των οποίων θα δράσει» ο ισραηλινός στρατός «στο άμεσο μέλλον», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως αναχαίτισε δυο drones που εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση του Λιβάνου.

Στην άλλη πλευρά, το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επιδρομή με drones εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Τo Iράν επιτίθεται με drones στην αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία

Το Ιράν προχώρησε τα ξημερώματα της Τρίτης 3/3 σε επίθεση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία.

Με βάση τις αρχικές αναφορές, η επιχείρηση έγινε με τη χρήση drones, τα οποία έβαλαν στο στόχαστρο το διπλωματικό κτίριο ως απάντηση στις στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή.

https://youtube.com/watch?v=YE9c61bij8Y%3Ffeature%3Doembed

Οι ΗΠΑ διατάζουν αποχώρηση προσωπικού σε Μπαχρέιν, Ιράκ και Ιορδανία – Κλειστή η πρεσβεία στο Κουβέιτ

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν οδηγία εκκένωσης για όλους τους Αμερικανούς υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Συγκεκριμένα, η διαταγή αφορά το προσωπικό μη επείγουσας ανάγκης και τις οικογένειες τους σε χώρες όπως το Μπαχρέιν, το Ιράκ και η Ιορδανία. Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ ενημέρωσε ότι θα παραμείνει κλειστή έως νεωτέρας μέσω αναρτήσεων στο X.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ταυτόχρονα αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη και στη Βηρυτό, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ. Σε επίσημη ανακοίνωση μέσω του Telegram, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις περιέγραψαν τα πλήγματα ως «στοχευμένα χτυπήματα κατά του ιρανικού καθεστώτος και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».

Την ίδια ώρα, τηλεοπτικά πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) δείχνουν ένα τεράστιο νέφος καπνού να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό, υποδηλώνοντας την ένταση που επικρατεί στην περιοχή.

Οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από τις αρχές της Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, οι δυνάμεις της χώρας εντόπισαν και εξουδετέρωσαν οκτώ drones που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή του Ριάντ και του Αλ-Καρτζ.

Νωρίτερα, το ίδιο υπουργείο είχε γνωστοποιήσει ότι η πρεσβεία των Ηνωμένες Πολιτείες στην πρωτεύουσα είχε δεχθεί πλήγμα από δύο drones, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί μικρής έκτασης φωτιά και να προκληθούν περιορισμένες υλικές φθορές. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να απαντήσουν «σύντομα» στην επίθεση που σημειώθηκε κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη Σαουδική Αραβία.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NewsNation, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο περιστατικό με τα drones που έπληξαν τη διάρκεια της νύχτας το κτίριο στο Ριάντ, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αντιποίνων, απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα το μάθετε σύντομα».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε γνωστό ότι από την επίθεση των δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκλήθηκε φωτιά μικρής έκτασης και περιορισμένες ζημιές στην αμερικανική διπλωματική αποστολή στο βασίλειο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ, από την έναρξη της πιο πρόσφατης σύγκρουσης οι δυνάμεις της χώρας έχουν καταρρίψει 178 βαλλιστικούς πυραύλους και 384 drones.

Παράλληλα, 27 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σταθερή και υποβάλλονται στην απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως κατέστρεψε «κέντρα διοίκησης» των Φρουρών της Επανάστασης στα πλήγματά του στο Ιράν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέστρεψαν θέσεις διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Σε «συνεχείς επιχειρήσεις» καταστράφηκαν «εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου των Φρουρών της Επανάστασης, ιρανικές δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones και στρατιωτικά αεροδρόμια» και «θα συνεχίσουμε» την «αποφασιστική δράση εναντίον των άμεσων απειλών που εγείρει το ιρανικό καθεστώς», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν ότι επιτέθηκαν σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν «επίθεση μεγάλης κλίμακας» στοχοποιώντας αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους.

Ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης «διεξήγαγαν επίθεση μεγάλης κλίμακας με drones και πυραύλους εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην περιοχή Σέιχ Ίσα, στο Μπαχρέιν», σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, προσθέτοντας, χωρίς κάποια απόδειξη, ότι «20 drones και πύραυλοι πέτυχαν τους στόχους τους» καταστρέφοντας «την κύρια θέση διοίκησης τη ς βάσης».

Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν στο Κατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του εμιράτου.

Την ίδια στιγμή, τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται για τέταρτη διαδοχική ημέρα, με κύριους στόχους αμερικανικές βάσεις και άλλες εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της σύγκρουσης που ξέσπασε το Σάββατο, όταν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ προχώρησαν σε στρατιωτική επιχείρηση κατά της Ιράν.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Agence France-Presse ότι άκουσαν δύο δυνατές εκρήξεις, ενώ ένας εξ αυτών δήλωσε πως είδε πυκνό καπνό να υψώνεται από την περιοχή. Το περιστατικό σημειώνεται ενώ το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις αντιποίνων σε χώρες του Κόλπου, ως απάντηση στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν από το Σάββατο οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ.

Τέσσερις μάρτυρες δήλωσαν επίσης ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν στη διπλωματική συνοικία, στο δυτικό τμήμα της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκονται εγκατεστημένες πολλές ξένες πρεσβείες.

Μπαράζ εκρήξεων στον ουρανό της Ντόχα

Το Κατάρ, με επιστολές που απέστειλε στα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν αναχαιτίσει δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους καθώς και μεγάλο αριθμό drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Οι αναχαιτίσεις αυτές, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, πραγματοποιούνται από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν το προηγούμενο Σάββατο.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε πλήγμα εναντίον της έδρας της ιρανικής κρατικής ραδιοτηλεόρασης, υποστηρίζοντας πως την «έπληξε και την κατέστρεψε».

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ισραηλινού στρατού, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στοχοποιήθηκε το κεντρικό κτίριο της Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνη.