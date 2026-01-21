Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο Πασχάλης Τερζής – Τι συνέβη

Ο γνωστός τραγουδιστής Πασχάλης Τερζής εισήχθη το πρωί της Τετάρτης 21/1 στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου λόγω αναπνευστικών δυσκολιών, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και έναν στενό φίλο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», ο καλλιτέχνης νοσηλεύτηκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε τις πρώτες οδηγίες για την κατάσταση της υγείας του.

Μετά από λίγες ώρες, ο Πασχάλης Τερζής πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, χωρίς να διατρέχει πλέον κίνδυνο.