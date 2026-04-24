Στο Ναυτοδικείο Πειραιά ο 20χρονος ναύτης και οι τρεις φίλοι του που κατηγορούνται για τον φόνο του 27χρονου

Στο Ναυτοδικείο Πειραιά θα οδηγηθούν σήμερα ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27 γιου του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., που διαπράχθηκε προχθές το βράδυ στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, καθώς και ο 18χρονος φίλος του και οι δύο κοπέλες τους, που κατηγορούνται για υπόθαλψη.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο Ναυτοδικείο, καθώς ο 20χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό και εκεί οι δικογραφίες θα διαχωριστούν για τους άλλους τρεις.

Μέχρι πριν από λίγο γινόταν έρευνα στο σπίτι του 20χρονου καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμα το μαχαίρι και τα ρούχα που φορούσε την ώρα του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 20χρονος ναύτης κατά την εξέτασή του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εμφανίστηκε μετανοιωμένος και απέδωσε το έγκλημα σε κακιά στιγμή. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», είπε. «Μακάρι να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω» ανέφερε.

Ο 18χρονος από την πλευρά του, ο οποίος ήταν παρών στο έγκλημα ανέφερε ότι δεν ήξερε πως ο φίλος του είχε μαζί μαχαίρι και δεν πρόλαβε να τον σταματήσει.

Η ανθρωποκτονία αποδίδεται από την αστυνομική έρευνα σε ερωτική αντιζηλία, καθώς ο 27χρονος διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με την κοπέλα, αλλά είχαν χωρίσει πριν από λίγο καιρό, κάτι που δεν μπορούσε να ξεπεράσει και επικοινωνούσε μαζί της, ενώ η κοπέλα δημιούργησε στο μεταξύ σχέση με τον 20χρονο ναύτη.

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, το μοιραίο βράδυ οι δύο άνδρες έκλεισαν ραντεβού στο πάρκο Ασυρμάτου για να συζητήσουν το θέμα, όπου μετέβησαν με διαφορετικά αυτοκίνητα, ο 27χρονος μόνος του και ο 20χρονος μαζί με τον 18χρονο φίλο του.

Εκεί λογομάχησαν και συνεπλάκησαν και πάνω στον καβγά ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε μια φορά τον 27χρονο στην καρδιά, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Μετά το έγκλημα ο 20χρονος και ο 18χρονος συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους και πήγαν σε ένα σπίτι για να ηρεμήσουν, μέχρι ο δράστης να αποφασίσει να παραδοθεί με το δικηγόρο του, μετά και από μεσολάβηση της μητέρας του, καθώς είχε ήδη ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα, ενώ συνελήφθησαν και οι άλλοι τρεις για υπόθαλψη.