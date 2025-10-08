Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
Στο «μικροσκόπιο» 4 άτομα για την έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O: Ψάχνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και το παρελθόν του ιδιοκτήτη

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στην ιστορική ντισκοτέκ Jacky.O., στην Μιχαλακοπούλου, μετά την μεγάλη έκρηξη που έγινε το βράδυ της Τρίτης (07.10.2025) με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές τόσο στην επιχείρηση όσο και στα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στην περιοχή.

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις κινήσεις 4 ατόμων που φέρεται πως κινούνταν ύποπτα έξω από την ντισκοτέκ, λίγα δευτερόλεπτα πριν γίνει η έκρηξη. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι κάμερες ασφαλείας έχουν «πιάσει» ήδη έναν μαυροντυμένο άνδρα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του να πετά μία χαρτοσακούλα, στην είσοδο της γνωστής επιχείρησης στη Μιχαλακοπούλου.

Την ίδια ώρα, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής μαζεύουν τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, για να βρουν στοιχεία για τους δράστες.

Στις έρευνες περιλαμβάνεται και το παρελθόν του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος ανέλαβε την ντισκοτέκ μετά την χρυσή εποχή της: την εποχή που «πρωταγωνιστούσε» στις ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του ’80.

«Ο θόρυβος είναι απίστευτα εκκωφανικτός»
Όλα δείχνουν πως πρόκειται για καλά οργανωμένη και στοχευμένη εμπρηστική επίθεση μιας και δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Ωστόσο οι δράστες φαίνεται πως δεν ήθελαν να χυθεί αίμα καθώς επέλεξαν να επιτεθούν τη στιγμή που η ντισκοτέκ ήταν κλειστή.

Αφού τη στιγμή της έκρηξης στη Μιχαλακοπούλου, η ντισκοτέκ ήταν κλειστή, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκαν και περαστικοί.

Κάτοικος της περιοχής περίγραψε αναλυτικά τη στιγμή της έκρηξης:

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ένας εκκωφαντικός θόρυβος απίστευτος. Στην αρχή λέω “κεραυνός· Δεν είναι κεραυνός”. Και μετά βγήκαμε και είδαμε τα πυροσβεστικά. Φοβήθηκα πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Αυτό πρέπει να γίνει γύρω στις δέκα, δέκα και κάτι ή δέκα παρά κάτι» δήλωσε κάτοικος της Μιχαλακοπούλου.

Οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την Αστυνομία να «χτενίζει» την περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών.

