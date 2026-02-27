Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, 2026
8.2 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη Λεωφόρο το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού για τους «16» του Europa League

Λάμπρος Κατσαρός
by Newsroom Λάμπρος Κατσαρός
Παναθηναϊκός: Οι υποψήφιοι αντίπαλοι στο Europa και στο Conference League

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια πρόκριση στους «16» του Europa League το βράδυ της Πέμπτης (26/2), επικρατώντας της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι με 4-3 στη ρεβάνς των play off που διεξήχθη στην Τσεχία και πλέον προγραμματίζει τα πάντα γύρω απ’ τα δύο επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια του.

Στις 14:00 της Παρασκευής (27/2) ο Παναθηναϊκός θα μάθει ποιος εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις θα είναι ο αντίπαλός του στους «16» με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Αθήνα και το δεύτερο εκτός έδρας. Η έδρα εντούτοις, αυτή τη φορά φαίνεται πως θα είναι διαφορετική για το «τριφύλλι».

Το σοβαρό θέμα που υπάρχει με το ΟΑΚΑ και το γεγονός ότι -όπως δείχνουν- δεν θα μπορεί να είναι λειτουργικό και διαθέσιμο στις 11 και 12 Μαρτίου για το πρώτο ματς της φάσης των «16»¬ λόγω των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα, που προχωρούν σε άλλο κομμάτι του σταδίου (επηρεάζοντας λειτουργικά μέρη του), οδήγησε τους «πράσινους» στην επιλογή της Λεωφόρου.

Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει άλλωστε αρκετά έργα ανάπλασης και «διόρθωσης» λειτουργικών ζητημάτων στο Απόστολος «Νικολαΐδης» κι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ήδη το «πράσινο φως» απ’ την UEFA για να γίνει στη Λεωφόρο το πρώτο παιχνίδι τους για τους «16» του Europa League, αναγνωρίζοντας πως λόγω της κατάστασης του ΟΑΚΑ, υπάρχει πλέον μία «ειδική συνθήκη», στην οποία θα πρέπει να δείξει και η ίδια ευελιξία.

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με Μήτογλου η εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο

0
Με μία προσθήκη της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Εθνική...
MEDIA

Τηλεθέαση: Η χαρά του μονοψήφιου στη βραδινή ζώνη

0
Περισσότερα από δέκα προγράμματα ρίχτηκαν στην τηλεοπτική αρένα, το...
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

0
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες γύρω από τη δολοφονία του 50χρονου στη Λέρο ο οποίος...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Να μετρηθούμε στη Βουλή για το κράτος δικαίου – «Δεν σέβεστε τη δικαιοσύνη», τον κατηγόρησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

0
Τα ξίφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράνομος τζόγος: Οι βαριές ποινές που έρχονται με το νέο νομοσχέδιο

0
Ριζική αναμόρφωση στο θεσμικό πλαίσιο, τους ελέγχους και τις...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group