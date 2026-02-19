Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, 2026
Στάθης Σχίζας: Συγκλονίζει για τη μάχη του πατέρα του με την άνοια – «Μόνο εμένα αναγνωρίζει»

Newsroom
Για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο πατέρας του μίλησε ο Στάθης Σχίζας σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο επιχειρηματίας και νικητής του «Surivor» του 2022 εξομολογήθηκε, μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ ότι ο μπαμπάς που πάσχει εδώ και πολλά χρόνια από Πάρκινσον και είναι καθηλωμένος σε κρεβάτι, ενώ ταυτόχρονα έχει και άνοια. 

Σε μια συνέντευξη με έντονο προσωπικό τόνο στο περιοδικό ΟΚ!, ο Στάθης Σχίζας μίλησε ανοιχτά για τη ζωή του πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο επιχειρηματίας της εστίασης και νικητής του Survivor το 2022 αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, στη δύσκολη ασθένεια του πατέρα του, αλλά και στη σχέση που διατηρεί σήμερα με την πρώην σύντροφό του, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

«Όταν μάθαμε για το πρόβλημα υγείας του, ήταν λειτουργικότατος. Τότε ήταν 55 και σήμερα είναι 76. Μπορεί και 15 χρόνια να ταλαιπωρείται. Το είχαμε πάρει λίγο αψήφιστα, γιατί η ζωή του ήταν φυσιολογική. Μέρα με τη μέρα το ζούσαμε και χωρίς να το καταλάβουμε φτάσαμε στο σημείο που είμαστε τώρα», είπε για τη νόσο του Πάρκινσον από την οποία πάσχει ο πατέρας του.

Επίσης, για το πρόβλημα της άνοιας του μπαμπά του εξομολογήθηκε: «Άλλες φορές μας αναγνωρίζει, άλλες όχι. Μόνο εμένα με αναγνωρίζει πάντα. Έχει τύχει να ρωτήσει τη μητέρα μου “ποια είσαι εσύ;” και μετά να τη θυμάται ξανά. Νομίζω ότι η εξέλιξη αυτής της ασθένειας είναι η άνοια, οπότε έχουμε χτυπήσει κάπως και αυτή την πόρτα».

«Μπορεί να ακουστεί κλισέ, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το αύριο. Ακόμη και μέσα στις δυσκολίες πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τις αντιμετωπίζουμε και να προσπαθούμε να περνάμε ωραία», εξομολογήθηκε στην ίδια συνέντευξη.

