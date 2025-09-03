Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, 2025
Στάθης Μαντζώρος: «Το εγκεφαλικό ήταν και είναι πολύ σοβαρό, οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50 -50» λέει ο πατέρας του

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Στάθης Μαντζώρος: Βουρκωμένος και με «σπασμένη» φωνή, ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου, μίλησε για την εξαιρετικά δύσκολη μάχη που εξακολουθεί να δίνει ο ηθοποιός στην εντατική μετά το εγκεφαλικό που υπέστη πριν από μερικούς μήνες.

Ήταν αρχές Ιουνίου, όταν ο Στάθης Μαντζώρος τελειώνοντας κάποιες αγροτικές εργασίες στο χωριό του, στον Άγιο Δημήτριο Βοιωτίας επέστρεψε στο σπίτι του στην Αθήνα και μετά από κάποιες ώρες, κατέρρευσε στο μπάνιο. Όπως ανέφερε ο πατέρας του, μιλώντας σήμερα (02.09.2025) στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Power Talk, ευτυχώς μέσα στην ατυχία του εκείνη τη στιγμή ήταν στο σπίτι του και όχι στο δρόμο ή στα χωράφια.

«Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης, είναι 50-50. Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμά του γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι. Είναι μεγάλη η ζημιά που πάθαμε. Το επεισόδιο του Στάθη ήταν και είναι πολύ σοβαρό. Θα αναγκαστώ να πουλήσω χωράφι, να δώσω τα πάντα για τον Στάθη», τόνισε.

«Έσπασε το αγγείο και γέμισε το κεφάλι αίματα. Βάλαμε τους καλύτερους γιατρούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν 100% το αίμα – απορρόφησαν ένα 50-60%. Αυτό που έχει μείνει, δεν τον αφήνει να ξυπνήσει», συμπλήρωσε ενώ δεν παρέλειψε να δηλώσει την πίστη του ότι το παιδί του θα τα καταφέρει.

«Ο Στάθης θα επανέλθει αφού η Παναγία τον έσωσε, θα τον επαναφέρει είμαι σίγουρος. Του μιλάω καθημερινώς στο τηλέφωνο και όταν το κάνω, αλλάζει όψη το πρόσωπό του και τα μάτια του και δακρύζει. Πάει να πει ότι ακούει. Κάνουμε τα πάντα, εγώ η γυναίκα μου, η κόρη μου, η νύφη μου να επαναφέρουμε τον Στάθη…».

Ο αγαπημένος ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο «Σασμό», τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», δίνοντας τη δική του μάχη, με τους θεράποντες γιατρούς να κάνουν τα πάντα προκειμένου ο ίδιος να βγει νικητής και να αφήσει πίσω το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Designed & Developed by the Minds at Politis Group