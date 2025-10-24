Φουντώνει η κόντρα γύρω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Δήμαρχο Αθηναίων.

Σε ανακοίνωσή του ο Χάρης Δούκας αναφέρει: «Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ.

Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος.»

Λίγο αργότερα, το ΥΠΕΘΑ επανήλθε λέγοντας πως «δεν θα επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη».

Σε σημερινή του ανακοίνωση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση.»

«Πόλεμος» ανακοινώσεων για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη



Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας η οποία επισημαίνει: «H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής».

«Αλίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Υπενθυμίζεται πως η αρχή έγινε με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, ο Χάρης Δούκας αναφέρει πως την ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν τον έχει πλέον ο δήμος Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε συγκεκριμένα:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, επανέλαβα τις γνωστές μου θέσεις σχετικά με το Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».

Ακολούθησε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που «φωτογράφιζε» τον κ. Δούκα για το κενό που δημιουργείται στο κομμάτι της καθαριότητας και ανακοίνωσε πως θα δώσει το συγκεκριμένο κομμάτι σε τρίτο.

Λίγη ώρα αργότερα ο κ. Χάρης Δούκας απάντησε:

«Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του ‘Αγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται».

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Οι ποινές για τις συγκεντρώσεις



Σύμφωνα με την τροπολογία, στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, για τη φερόμενη «διαφύλαξη της ακεραιότητας» και «κατά προορισμό της χρήσης του Μνημείου», θα απαγορεύονται όταν ισχύσει ο νέος νόμος τα εξής:

Η χρήση, κατάληψη επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό, πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και ανάδειξης της σημασίας του.

Οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου.

Οποιαδήποτε πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και αυθόρμητης και έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

Όσοι παραβιάζουν τις απαγορεύσεις, θα τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.