ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου ΙΙ»: Έφτασε τις 10.000 κατοικίες – Εξαντλείται μέσα στο 2025 ο προϋπολογισμός των 2 δισ. ευρώ

Newsroom
Newsroom

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» τρέχει με… ταχύτητες ρεκόρ. Ήδη έχει φτάσει τις 10.000 κατοικίες και, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση τα κονδύλια αναμένεται να εξαντληθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) σε συνεργασία με τις εμπορικές τράπεζες έχουν δεσμεύσει μέχρι στιγμής 1,2 δισ. ευρώ από τα συνολικά 2 δισ. ευρώ του προγράμματος, που στηρίζει νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα στην απόκτηση στέγης.

Εγκρίσεις – δάνεια – εκταμιεύσεις
9.868 δάνεια έχουν εγκριθεί, ύψους 1,18 δισ. ευρώ
4.988 δάνεια έχουν συμβασιοποιηθεί, αξίας 545 εκατ. ευρώ
3.942 δάνεια έχουν ήδη εκταμιευτεί, συνολικού ύψους 429 εκατ. ευρώ
Σε σχέση με το «Σπίτι μου Ι», οι ρυθμοί είναι πολλαπλάσιοι:

Ο μέσος χρόνος από υπαγωγή μέχρι υπογραφή σύμβασης είναι 2,5 μήνες (έναντι 6 μηνών στο πρώτο πρόγραμμα).
Από υπαγωγή μέχρι εκταμίευση, απαιτούνται μόλις 3 μήνες αντί για 7.
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η υποχρεωτική προσκόμιση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) πριν την υπαγωγή.

Ο χάρτης των εγκρίσεων
Η Αττική κρατά την πρωτιά με σχεδόν 3.800 δάνεια (499 εκατ. ευρώ). Ακολουθούν:

Κεντρική Μακεδονία: 2.333 δάνεια, 270 εκατ. ευρώ
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 729 δάνεια, 39 εκατ. ευρώ
Θεσσαλία: 694 δάνεια, 39 εκατ. ευρώ
Δυτική Ελλάδα: 552 δάνεια, 30 εκατ. ευρώ
Ήπειρος: 362 δάνεια, 43 εκατ. ευρώ
Πελοπόννησος: 337 δάνεια, 37 εκατ. ευρώ
Στερεά Ελλάδα: 291 δάνεια, 31 εκατ. ευρώ
Κρήτη: 227 δάνεια, 29 εκατ. ευρώ
Δυτική Μακεδονία: 289 δάνεια, 26 εκατ. ευρώ
Νότιο Αιγαίο: 117 δάνεια, 15 εκατ. ευρώ
Βόρειο Αιγαίο: 82 δάνεια, 9 εκατ. ευρώ
Ιόνια Νησιά: 65 δάνεια, 8 εκατ. ευρώ
Η μέση κατοικία που αγοράζεται μέσω του προγράμματος είναι 88,2 τ.μ., κατασκευής του 1982. Οι δικαιούχοι είναι κατά 58% έγγαμοι, 33% άγαμοι και 7% μονογονεϊκές οικογένειες.

Χρηματοδότηση
Από τα 1,18 δισ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί:

592 εκατ. ευρώ προέρχονται από την ΕΑΤ
23 εκατ. ευρώ αποτελούν επιδότηση επιτοκίου
569 εκατ. ευρώ καλύπτονται από τις εμπορικές τράπεζες
Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο και ήδη δείχνει ότι θα κλείσει τη χρονιά με πλήρη εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

