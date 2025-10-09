Ένα άκρως σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έφερε στο φως η εκπομπή Live News, όταν μία έγκυος μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αττικόν.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε απόψε (08.10.2025) η εκπομπή του Mega, η 38χρονη έγκυος, Γεωργιανής καταγωγής, η οποία βρίσκεται στον 2ο μήνα κύησης, τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας (06.10.2025) διακομίστηκε στα επείγοντα του Αττικόν με αίματα σε όλο το πρόσωπο και με τραύματα από πιρούνι.

Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο 43χρονος σύζυγός της, επίσης από τη Γεωργία, στο σπίτι τους στο Ψυχικό, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Η 38χρονη υποβλήθηκε σε εγχείριση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορεί. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, την αστυνομία ενημέρωσε το ΕΚΑΒ.

Ο Γεωργιανός έχει προσαχθεί στο τμήμα Φιλοθέης – Ψυχικού και περιμένουν ένταλμα για να τον συλλάβουν. Γιατί έχει παρέλθει το αυτόφωρο.



Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του 43χρονου δράστη είναι σε εξέλιξη.