Η πρώτη εβδομάδα Survivor ολοκληρώθηκε και το ριάλιτι κατάφερε να γίνει viral, πετυχαίνοντας τον στόχο του… Το χθεσινό επεισόδιο σκαρφάλωσε ψηλά στους πίνακες τηλεθέασης, σημειώνοντας 17,8% στο δυναμικό κοινό και 20,4% στο γενικό σύνολο.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις ήταν πολλές. Στο συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός ξάφνιασε τους παίκτες ανακοινώνοντας: «Η Ελισάβετ, όπως και ο Gio, το χθεσινό βράδυ το πέρασε στην κλινική. Αντιμετώπισε ένα ιατρικό θέμα και οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι. Η Ελισάβετ δεν μπορεί να συνεχίσει στο Survivor… Φυσικά, όταν πρόκειται για θέματα υγείας, αυτά είναι πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα. Είτε είναι εμπειρία είτε είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης, όπως είναι το Survivor….Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και την ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή της».

Λίγο αργότερα, ακολούθησε η αποχώρηση της Σταυρούλας Ποτήρη. Ο Gio Καραντώνης σώθηκε από τις θετικές ψήφους των τηλεθεατών, με τη Σταυρούλα να μονομαχεί με την Κέλλυ. Τελικά, η πρώτη δεν τα κατάφερε και έσβησε τη δάδα της.

Survivor: Ο Σηφάκης ξαναχτύπησε

Ο Μιχάλης Σηφάκης, στο χθεσινό επεισόδιο, σχολίασε για τον Gio και την ομάδα των Κόκκινων: «Στο συμβούλιο, δυστυχώς, πέσαμε στην παγίδα που είχαν ετοιμάσει οι κόκκινοι. Ο Δημήτρης και ο Gio συνεχώς πετάνε σπίθες. Ο Gio στο ψιθυριστό, όταν είπα του Σταύρου να σταματήσει, είπε “άκου το αφεντικό σου”. Δεν με ενοχλεί η λέξη, γιατί δεν είμαι… Μπορείς να με πεις coach, μπορείς να με πεις αρχηγό γιατί έχω αρχηγικές τάσεις, μπορείς να με πεις δάσκαλο, μπορείς να με πεις μπαμπά της οικογένειας γιατί είμαι ο μεγαλύτερος αλλά δεν δέχομαι από τον Gio να μου πει ότι είμαι αφεντικό».

«Θέλω η επαρχία να είναι ευρωπαϊκή επαρχία. Επειδή το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές, ήμασταν προετοιμασμένοι κάθε φορά ότι θα μας τσιγκλήσουν. Ο Gio και ο Δημήτρης κατηγορούν εμένα και την ομάδα μου ότι τους πετάμε φωτιές και κάνουν ακριβώς το ίδιο» υπογράμμισε.