Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 2026
15.3 C
Athens
type here...
PLUS

Σοκ στο Survivor – Η διπλή αποχώρηση, οι τραυματισμοί και τα νούμερα φωτιά

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Η πρώτη εβδομάδα Survivor ολοκληρώθηκε και το ριάλιτι κατάφερε να γίνει viral, πετυχαίνοντας τον στόχο του… Το χθεσινό επεισόδιο σκαρφάλωσε ψηλά στους πίνακες τηλεθέασης, σημειώνοντας 17,8% στο δυναμικό κοινό και 20,4% στο γενικό σύνολο.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις ήταν πολλές. Στο συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός ξάφνιασε τους παίκτες ανακοινώνοντας: «Η Ελισάβετ, όπως και ο Gio, το χθεσινό βράδυ το πέρασε στην κλινική. Αντιμετώπισε ένα ιατρικό θέμα και οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι. Η Ελισάβετ δεν μπορεί να συνεχίσει στο Survivor… Φυσικά, όταν πρόκειται για θέματα υγείας, αυτά είναι πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα. Είτε είναι εμπειρία είτε είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης, όπως είναι το Survivor….Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και την ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή της».

Λίγο αργότερα, ακολούθησε η αποχώρηση της Σταυρούλας Ποτήρη. Ο Gio Καραντώνης σώθηκε από τις θετικές ψήφους των τηλεθεατών, με τη Σταυρούλα να μονομαχεί με την Κέλλυ. Τελικά, η πρώτη δεν τα κατάφερε και έσβησε τη δάδα της.

Survivor: Ο Σηφάκης ξαναχτύπησε

Ο Μιχάλης Σηφάκης, στο χθεσινό επεισόδιο, σχολίασε για τον Gio και την ομάδα των Κόκκινων: «Στο συμβούλιο, δυστυχώς, πέσαμε στην παγίδα που είχαν ετοιμάσει οι κόκκινοι. Ο Δημήτρης και ο Gio συνεχώς πετάνε σπίθες. Ο Gio στο ψιθυριστό, όταν είπα του Σταύρου να σταματήσει, είπε “άκου το αφεντικό σου”. Δεν με ενοχλεί η λέξη, γιατί δεν είμαι… Μπορείς να με πεις coach, μπορείς να με πεις αρχηγό γιατί έχω αρχηγικές τάσεις, μπορείς να με πεις δάσκαλο, μπορείς να με πεις μπαμπά της οικογένειας γιατί είμαι ο μεγαλύτερος αλλά δεν δέχομαι από τον Gio να μου πει ότι είμαι αφεντικό».

«Θέλω η επαρχία να είναι ευρωπαϊκή επαρχία. Επειδή το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές, ήμασταν προετοιμασμένοι κάθε φορά ότι θα μας τσιγκλήσουν. Ο Gio και ο Δημήτρης κατηγορούν εμένα και την ομάδα μου ότι τους πετάμε φωτιές και κάνουν ακριβώς το ίδιο» υπογράμμισε.

Ροή Ειδήσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Κουντουρά στην Κομισιόν: Ζητά μέτρα άμεσης ενίσχυσης της μεταφορικής συνδεσιμότητας των νησιωτικών περιοχών

0
Η Έλενα Κουντουρά, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός-ΟΦΗ: Oι ημιτελικοί του Κυπέλλου

0
Το βράδυ της Τετάρτης έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των...
ΕΘΝΙΚΑ

Δέος για τη φρεγάτα «Κίμων»: Όλα όσα έγιναν στην υποδοχή του ψηφιακού θωρηκτού – Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις [Εικόνες-Βίντεο]

0
α λαμπρή τελετή, με υψηλούς συμβολισμούς η Ελλάδα υποδέχθηκε...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Βάλλης στο Politisonline.com για τη φρεγάτα «Κίμων»: «Το ανθρώπινο δυναμικό εγγυάται την επιτυχία της αποστολής»

0
Ιδιαίτερα συγκινημένος και βαθύτατα υπερήφανος δηλώνει ο Ναυτικός και...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Live: Ιστορική υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» – Η πρώτη Belharra εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό

0
Από χθες η νεότευκτη φρεγάτα Belharra «Κίμων» πλέει σε...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group