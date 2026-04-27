ΣΟΚ με Σλούκα στον Παναθηναϊκό – Στο χειρουργείο και χάνει τη σειρά με Βαλένθια

Χωρίς τον αρχηγό του θα αρχίσει ο Παναθηναϊκός την προσπάθεια πρόκρισης στο φάιναλ φορ της Euroleague, καθώς ο Κώστας Σλούκας υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο στη σημερινή προπόνηση και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά. Η εξέλιξη αυτή θέτει τον διεθνή γκαρντ εκτός… μάχης για -τουλάχιστον- τα πρώτα δύο ματς με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ, ωστόσο είναι αυτή τη στιγμή άγνωστο το διάστημα που θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού».

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο (28/4) και την Πέμπτη (30/4) τη Βαλένθια στην Ισπανία, ενώ τα επόμενα δύο ματς της σειράς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στο “Telekom Center Athens” στις 6 και 8 Μαΐου. Εάν η σειρά οδηγηθεί σε πέμπτο ματς, αυτό θα διεξαχθεί στη Βαλένθια στις 12/5, με τους «πράσινους» να διεκδικούν την πρόκριση στο φάιναλ φορ που θα διεξαχθεί στο “Telekom Center Athens” το διάστημα 22-24 Μαΐου.