Τρίτη, 28 Απριλίου, 2026
23.9 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΣΟΚ με Σλούκα στον Παναθηναϊκό – Στο χειρουργείο και χάνει τη σειρά με Βαλένθια

Kostas Sloukas EA7 Emporio Armani Olimpia Milano - Panathinaikos AKTOR Athens Turkish Airlines Euroleague 2025-26 Milano, 11/12/2025 Foto ClaudioDegaspari // Ciamillo-Castoria

Χωρίς τον αρχηγό του θα αρχίσει ο Παναθηναϊκός την προσπάθεια πρόκρισης στο φάιναλ φορ της Euroleague, καθώς ο Κώστας Σλούκας υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο στη σημερινή προπόνηση και θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά. Η εξέλιξη αυτή θέτει τον διεθνή γκαρντ εκτός… μάχης για -τουλάχιστον- τα πρώτα δύο ματς με τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ, ωστόσο είναι αυτή τη στιγμή άγνωστο το διάστημα που θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού».

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο (28/4) και την Πέμπτη (30/4) τη Βαλένθια στην Ισπανία, ενώ τα επόμενα δύο ματς της σειράς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στο “Telekom Center Athens” στις 6 και 8 Μαΐου. Εάν η σειρά οδηγηθεί σε πέμπτο ματς, αυτό θα διεξαχθεί στη Βαλένθια στις 12/5, με τους «πράσινους» να διεκδικούν την πρόκριση στο φάιναλ φορ που θα διεξαχθεί στο “Telekom Center Athens” το διάστημα 22-24 Μαΐου.

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group