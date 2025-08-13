Με λόγια συγκίνησης και σεβασμού αποχαιρετούν τη Σοφία Σεϊρλή οι συντελεστές της νέας μίνι σειράς της ΕΡΤ «Αύριο», μετά την αιφνίδια απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού.

Η ξεχωριστή τιμή

Ο παραγωγός Διονύσης Παναγιωτάκης και ο δημιουργός της σειράς Γιώργος Γκικαπέππας ανακοίνωσαν ότι ο ρόλος που επρόκειτο να ενσαρκώσει η αείμνηστη ηθοποιός δεν πρόκειται να αντικατασταθεί, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη, το ταλέντο και την προσωπικότητά της.

Η Σοφία Σεϊρλή είχε ήδη ξεκινήσει προετοιμασία για τη συμμετοχή της στη σειρά, ωστόσο ο ξαφνικός θάνατός της σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η απόφαση της δημιουργικής ομάδας να μην προχωρήσει σε αντικατάσταση, τιμά τη συμβολή της στην ελληνική τηλεόραση και θεατρική σκηνή.

Όπως αναφέρεται: «Η οικογένεια της Primavisione, ο Διονύσης Παναγιωτάκης και ο Γιώργος Γκικαπέππας αποχαιρετούν με μεγάλη θλίψη τη σπουδαία ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή που έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή την Κυριακή 10 Αυγούστου αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο θεατρικό και τηλεοπτικό στερέωμα. Παρά το γεγονός ότι η αγαπημένη Σοφία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα γυρίσματά της, ο δημιουργός και οι παραγωγοί της σειράς “Αύριο” δεν πρόκειται να προβούν σε αναπλήρωση του ρόλου της ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικοτητά της. Διονύσης Παναγιωτάκης, Γιώργος Γκικαπέππας».

Η μίνι σειρά 8 επεισοδίων του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό. Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια χορογραφία επιβίωσης και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, τρελοί για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα εκεί.