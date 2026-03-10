Πέμπτη, 12 Μαρτίου, 2026
9.7 C
Athens
type here...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σκληρό μπρα ντε φερ Χαρδαλιά-Κυρίζογλου: «Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να ενώνει»- Η απάντηση για τον Χατζημάρκου

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Σκληρή ήταν η απάντηση από τη πλευρά της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδων και τον Πρόεδρο αυτής κ. Λάζαρο Κυρίζογλου προς τον πρόσωπο του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκου Χαρδαλιά.

ΚΕΔΕ: Η απάντηση στον Νίκο Χαρδαλιά

Με αφορμή τις σημερινές ακατανόητες κι αδικαιολόγητες κατά την άποψή μας δηλώσεις του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά, Περιφερειάρχη Αττικής, σε βάρος του Προέδρου και του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Πρώτον, η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. ασκεί πολιτική υπηρετώντας αδιαπραγμάτευτα μια βασική αρχή: ότι ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης οφείλει να ενώνει και όχι να διχάζει. Να υπηρετεί πρώτα και πάνω από όλα τα συμφέροντα των πολιτών των τοπικών κοινωνιών, κι όχι προσωπικές ή μικροκομματικές φιλοδοξίες και σκοπιμότητες κάποιων αιρετών, που αντιμετωπίζουν την αυτοδιοίκηση ως σκαλοπάτι για πολιτική ανέλιξη.

Δεύτερον, ως Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. έχουμε άριστη συνεργασία, τόσο με τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η  άριστη συνεργασία μας επιβεβαιώνεται από τις πολλές κοινές πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει , πάνω σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα του αυτοδιοικητικού θεσμού, ανάμεσα στα οποία είναι και τα ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες. Όλοι μας,  υπηρετούμε έναν κοινό στόχο, την αναβάθμιση του κύρους του θεσμού της Αυτοδιοίκησης, Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού, με όρους ισοτιμίας και ειλικρίνειας. Γιατί μέσα από την αναβάθμιση αυτή, Περιφέρειες και Δήμοι θα λειτουργούν περισσότερο αποτελεσματικά, προς όφελος της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Ας μην ανησυχεί λοιπόν ο κ. Χαρδαλιάς, η λογική της συνεργασίας βρίσκεται σήμερα στο DNA των μελών των Δ.Σ., τόσο της Κ.Ε.Δ.Ε., όσο και της ΕΝ.Π.Ε.. Όποιος συμμετέχει ενεργά στις κοινές μας δράσεις, μπορεί αυτό να το αντιληφθεί .

Τρίτον, η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες όχι με βάση προσωπικές ατζέντες, αλλά εκτελώντας ομόφωνες πολιτικές αποφάσεις Συνεδρίων και Γενικών μας Συνελεύσεων. Μόνον στα αιρετά μέλη των κορυφαίων οργάνων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης δίνουμε λογαριασμό για τις πολιτικές που προωθούμε. Σε  κανέναν άλλον. Αυτό να είναι ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση.

Τέλος, επειδή εμείς σεβόμαστε πραγματικά τη μακρόχρονη και σημαντική αυτοδιοικητική και κυβερνητική διαδρομή του κ. Χαρδαλιά, ελπίζουμε οι σημερινές του δηλώσεις να αποτελούν μια άτυχη, «κακιά παρένθεση» στη διαδρομή του αυτή.  Αν όχι, τότε οι δηλώσεις αυτές αποδεικνύουν ότι δεν είναι η δική μας προσέγγιση των ζητημάτων παρωχημένη, αλλά η δική του.

Ροή Ειδήσεων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δήμος Φιγαλείας: Η δωρεά του Βάλλη στον Σύλλογο Γυναικών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

0
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που τιμάται...
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: Η λαμπερή ζωή, η δόξα της Μέδουσας, οι έρωτες και το σιωπηλό τέλος ενός μεγάλου θρύλου

0
Η ζωή του δεν είχε φίλτρα... Τη ζούσε όπως...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ στο 34,1%, με το ΠΑΣΟΚ 18,7 μονάδες πίσω

0
Στο 34,1% βρίσκεται η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα...
ΚΟΣΜΟΣ

ABC News: Φόβοι για ενεργοποίηση «πυρήνων εν υπνώσει» του Ιράν στη Δύση μετά την εξόντωση Χαμενεΐ

0
Αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν σημάνει συναγερμό για το ενδεχόμενο...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκλιμακώνεται η τιμή σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο μετά το ράλι ανόδου

0
Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησε περίπου 15% σήμερα (10/03),...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group