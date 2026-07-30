Σκηνές απείρου κάλλους στη Βουλή: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απαίτησε τη σύλληψη δημοσιογράφου

Ένταση επικράτησε στους χώρους της Βουλής, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τη δημοσιογράφο Βασιλική Πολύζου, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη για εργασιακή υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε στο κυλικείο των αστυνομικών της Βουλής, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου εντόπισε τη δημοσιογράφο και άρχισε να τη βιντεοσκοπεί, ζητώντας εξηγήσεις για την παρουσία της στον συγκεκριμένο χώρο.

«Τι δουλειά έχει εδώ; Τι συγκαλύπτεις;»

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθύνθηκε στον Φρούραρχο της Βουλής λέγοντας: «Τι δουλειά έχει εδώ; Τι συγκαλύπτεις;», ενώ φέρεται να ζήτησε τη σύλληψη της δημοσιογράφου και να επικοινώνησε με την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ο Φρούραρχος συνόδευσε τη Βασιλική Πολύζου έως την έξοδο της Βουλής. Επειδή δεν είχε μαζί της αστυνομική ταυτότητα, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος προκειμένου να γίνει εξακρίβωση των στοιχείων της.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Φρούραρχος ενημέρωσε τους αστυνομικούς πως ο ίδιος δεν είχε να προσάψει κάτι στη δημοσιογράφο και ότι οι καταγγελίες προέρχονταν αποκλειστικά από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η απάντηση της δημοσιογράφου

Η Βασιλική Πολύζου δίνει διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου την κατηγορούσε πως είναι «μέλος εγκληματικής οργάνωσης» και ότι οι αστυνομικοί της Βουλής της είχαν επιτρέψει παράτυπα να παραστεί στο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στεκόταν διαρκώς μπροστά της, εμποδίζοντάς την να αποχωρήσει από το κυλικείο, ενώ υπήρξε και σωματική επαφή κατά την προσπάθειά της να φύγει.

Η δημοσιογράφος προαναγγέλλει ότι θα καταθέσει μήνυση για παράνομη παρεμπόδιση, την οποία, όπως υποστηρίζει, θεωρεί ότι αγγίζει τα όρια της παράνομης κατακράτησης, καθώς και μήνυση για κακουργηματική βιντεοσκόπηση. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα ζητήσει τη σύλληψη της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σημειώνεται ότι η Βασιλική Πολύζου είναι η πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έχει προσφύγει τόσο στην Επιθεώρηση Εργασίας όσο και στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας δεδουλευμένες αποδοχές από το κόμμα.