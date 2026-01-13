Σκευωρία Novartis: Ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων και σε δεύτερο βαθμό – Ποιο το ελαφρυντικό που τους αναγνωρίστηκε

Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων Μαρίας Μαραγγέλη και Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη στην υπόθεση της Novartis για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος τεσσάρων και τριών προσώπων αντίστοιχα, αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Στους κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Ειδικότερα, η πρώην γραμματέας του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Novartis Κωνσταντίνου Φρουζή, κρίθηκε ένοχη για όσα κατέθεσε για τους Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβερδο και Αντώνη Σαμάρα. Ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης, πρώην στέλεχος της Novartis κρίθηκε ένοχος για όσα κατέθεσε σε βάρος των Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη. Το δικαστήριο θα ανακοινώσει τις ποινές την επόμενη ώρα.

Η απόφαση είναι τελεσίδικη και αφορά τα όσα είχαν καταθέσει οι δύο κατηγορούμενοι στην Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς με τις κωδικές ονομασίες Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση περί χρηματισμού δέκα πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κ.α. Από την έρευνα των αρχών που ακολούθησε δεν αποδείχθηκε τίποτα από όσα είχαν υποστηρίξει οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες και μετά τον αποχαρακτηρισμό τους από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τα πολιτικά πρόσωπα που εθίγησαν στην πλειονότητά τους στράφηκαν εναντίον τους με μηνύσεις για τα όσα ψευδή κατέθεσαν. Τόσο το πρωτοβάθμιο όσο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο καταδίκασαν τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες για τις ψευδείς καταθέσεις που είχαν δώσει.

Kαταπέλτης η εισαγγελέας της έδρας

Η εισαγγελέας της έδρας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ήταν «καταπέλτης» και είχε ζητήσει την ενοχή των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων αποδίδοντας δόλο στις πράξεις τους. «Δεν μπορεί κάποιος να καταθέτει ελαφρά τη καρδία, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις. Δεν είναι αυτά που έβλεπες, αλλά αυτά που συνήγαγες. Δεν θα έπρεπε να είναι επιφυλακτικοί; Βλέπουμε προχειρότητα και βιασύνη που δεν ταιριάζουν με το μορφωτικό επίπεδο των κατηγορουμένων. Ζητώ την ενοχή δεν μπορώ να διανοηθώ πως θα ήταν αλλιώς για τη δολοφονία χαρακτήρα που υπέστησαν τα πολιτικά πρόσωπα (…) Έχουμε οιωνεί δεδικασμένο, έχουν τεθεί οι υποθέσεις στο αρχείο για τους περισσότερους πολιτικούς. Δεν προκύπτει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για δωροδοκίες πολιτικών. Δεν μπορεί να υπάρχει για πάντα η ρετσινιά της δωροδοκίας», είχε τονίσει στη αγόρευσή της η εισαγγελική λειτουργός.

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης στην απολογία του είχε υποστηρίξει πως ουδέποτε είδε να χρηματίζονται πολιτικά πρόσωπα και πως αυτά που είχε καταθέσει του τα είχε πει σε αφηγήσεις ο πρώην ισχυρός άνδρας της Νοβάρτις Ελλάδας Κων/νος Φρουζής. «Πηγή γνώσης μου ο ήταν ο Φρουζής. Αυτός ισχυριζόταν τα όσα κατέθεσα. Πλην του Αβραμόπουλου, Λοβέρδου και Σαλμά δεν αναφέρω για κανέναν άλλον για δωροδοκία. Ουδέποτε ο Φρουζής μου είπε για Σαμαρά, Βενιζέλο, Γεωργιάδη, Στουρνάρα, Νικολοπούλου ότι έχουν δωροδοκηθεί», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο κατηγορούμενος.

Η Μαρία Μαραγγέλη στην απολογία της υποστήριξε ότι είχε δει φακέλους με μετρητά που θα παραδίδονταν σε πολιτικά πρόσωπα. «Δεν είχα σκοπό να στοχοποιήσω κανένα, ούτε είχα μένος με κάποιον, μόνο για τις πρακτικές της Νοβάρτις ήθελα να καταθέσω. Τα χρήματα κινούνταν εκτός τραπεζικού συστήματος από τον κ. Φρουζή. Ήμουν παραδίπλα όταν ο Φρουζής έδινε φακέλους με μετρητά. Χρήματα μπήκαν και παραδόθηκαν εκεί που έπρεπε να φτάσουν», είχε πει στην απολογία της.

Σε πρώτο βαθμό ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών με τριετή αναστολή και η Μαρία Μαραγγέλη σε ποινή φυλάκισης 33 μηνών με τριετή αναστολή. Και στους δύο είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

«Οι δυο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα ότι κατέθεσαν και μήνυσαν ψευδώς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ήταν χυδαίο ψέμα ότι δήθεν δωροδοκήθηκε ο κ. Γεωργιάδης. Η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς κ Ελένη Τουλουπάκη χαρακτήρισε ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους δύο καταδικασθέντες και έτσι αυτοί έχοντας ποινική ασυλία συκοφάντησαν 10 διακεκριμένους πολιτικούς. Ευτυχώς η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής απέτυχε», δήλωσε μετά το πέρας της διαδικασίας ο συνήγορος υπεράσπισης του Αδ.Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.