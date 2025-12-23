Σκάνδαλο Έπσταϊν: Νέες αποκαλύψεις που «καίνε» τον Τραμπ και τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου

Νέα ερωτήματα για τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν εγείρουν έγγραφα που ήρθαν στο φως μέσα από δικαστικούς φακέλους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχεία πτήσεων και εσωτερική αλληλογραφία του υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν περισσότερες φορές απ’ όσες είχαν γίνει έως τώρα γνωστές, την ώρα που ο ίδιος επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από τον καταδικασμένο χρηματιστή και το δίκτυο που τον περιέβαλε.

Τα αρχεία πτήσεων δείχνουν ότι ο Τραμπ καταχωρήθηκε ως επιβάτης σε «τουλάχιστον οκτώ πτήσεις μεταξύ 1993 και 1996, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων πτήσεων στις οποίες ήταν επίσης παρούσα η (Γκισλέιν) Μάξουελ», ανέφερε ένας βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης σε ένα email με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2020.

Το email στάλθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2020 και αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας email με θέμα: «RE: Epstein flight records» (Αρχεία πτήσεων Έπσταϊν).

Αναφέρεται ότι ταξίδεψε, μεταξύ άλλων και σε διάφορες χρονικές στιγμές, με τη Μάρλα Μέιπλς, την κόρη του Τίφανι και τον γιο του Έρικ.

Πηγή: U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Ο αποστολέας και ο παραλήπτης έχουν διαγραφεί, αλλά στο κάτω μέρος του email αναφέρεται ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης -με το όνομα να έχει διαγραφεί.

Σε μια πτήση το 1993, ο Τραμπ και ο Έπσταϊν «είναι οι μόνοι δύο καταχωρημένοι επιβάτες. Σε μια άλλη πτήση, οι μόνοι τρεις επιβάτες είναι ο Έπσταϊν, ο Τραμπ και η 20χρονη». Το όνομα της 20χρονης έχει επίσης διαγραφεί.

«Σε δύο άλλες πτήσεις, δύο από τους επιβάτες, αντίστοιχα, ήταν γυναίκες που θα μπορούσαν να είναι μάρτυρες στην υπόθεση Μάξουελ», ανέφερε ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ στο email, το οποίο στάλθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.



Ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ πρόσθεσε: «Μόλις ολοκληρώσαμε την εξέταση του πλήρους αρχείου (περισσότερες από 100 σελίδες με πολύ μικρά γράμματα) και δεν θέλαμε να υπάρξει καμία έκπληξη στο μέλλον».

Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν έχουν μακρά ιστορία μαζί, και οι αρχές δεν έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Το ευρύ φάσμα των εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν αναφέρει πολλά άτομα και το γεγονός ότι αναφέρονται τα ονόματά τους δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη ποινικού αδικήματος.

Ο Τραμπ προσπαθεί εδώ και καιρό να αποστασιοποιηθεί από τον Έπσταϊν.

Τον έχει αποκαλέσει «απαίσιο», έχει επιμείνει ότι «δεν ήταν οπαδός του» και έχει δηλώσει ότι πριν από το θάνατο του Έπσταϊν, δεν είχαν μιλήσει για χρόνια. Ωστόσο, μια ολοκληρωμένη μελέτη του CNN των δικαστικών αρχείων, φωτογραφιών, συνεντεύξεων και άλλων δημόσιων εγγράφων σκιαγραφεί μια εικόνα μιας μακροχρόνιας σχέσης μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν ο Τραμπ δηλώνει ότι τη διέκοψε.

Ο Τραμπ τώρα υποβαθμίζει επανειλημμένα τη φιλία του με τον Έπσταϊν στο παρελθόν, ακόμη και καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται νέα στοιχεία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης στηρίζει Τραμπ

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι ορισμένα έγγραφα περιέχουν αναληθείς καταγγελίες εναντίον του προέδρου Τραμπ, οι oποίες υποβλήθηκαν στο FBI πριν τις εκλογές του 2020.

«Για να είμαστε σαφείς, οι καταγγελίες εναντίον του Τραμπ είναι αβάσιμες και ψευδείς», επισημαίνει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Ωστόσο, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για τήρηση του νόμου και λόγους διαφάνειας, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει τα έγγραφα αυτά με την απαιτούμενη από το νόμο προστασία για τα θύματα του Έπσταϊν», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Καταστρέφονται άδικα αθώοι άνθρωποι» λέει ο Τραμπ



Σε δημόσια στήριξη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, μετά τη δημοσιοποίηση χιλιάδων φωτογραφιών από κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «τρομερή» και προειδοποίησε για αδικαιολόγητη σπίλωση προσώπων χωρίς εμπλοκή σε εγκληματικές πράξεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση του υλικού ενδέχεται να πλήξει «ιδιαίτερα σεβαστά» άτομα που απλώς είχαν κοινωνική επαφή με τον Έπσταϊν, χωρίς καμία σχέση με τα εγκλήματά του.

Ερωτηθείς για τις φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται ο Μπιλ Κλίντον μαζί με τον Έπσταϊν, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν του αρέσει να βλέπει τέτοιες εικόνες να δημοσιοποιούνται, τόσο για τον πρώην πρόεδρο όσο και για άλλα πρόσωπα.

«Ο Μπιλ Κλίντον είναι μεγάλος άνθρωπος, μπορεί να το διαχειριστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πολλοί που εμφανίζονται στις φωτογραφίες μπορεί να συνάντησαν τον Έπσταϊν «αθώα, πριν από χρόνια», σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται συχνά για τραπεζίτες, δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες με καλή φήμη.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι ο Έπσταϊν κινούνταν έντονα στο Παλμ Μπιτς και είχε επαφές με πολλούς ανθρώπους, τονίζοντας πως η δημοσιοποίηση τέτοιων φωτογραφιών μπορεί να καταστρέψει άδικα τη φήμη κάποιου.

Αποκαλύψεις για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου

Μεταξύ των τελευταίων εγγράφων που δημοσιεύτηκαν βρίσκεται ένα email που στάλθηκε στη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξουελ, από μια διεύθυνση email με το όνομα «The Invisible Man» (Ο Αόρατος Άνθρωπος).

Το email, που στάλθηκε στις 16 Αυγούστου 2001, ξεκινά ως εξής: «Είμαι εδώ στο summer camp του Balmoral για τη βασιλική οικογένεια».

Πιο κάτω, ο αποστολέας ρωτά: «Μου βρήκες κάποιους νέους ακατάλληλους φίλους;» Η υπογραφή έχει ως εξής: «Τα λέμε, Α xxx».



Σε ένα email που στάλθηκε στην ίδια διεύθυνση την ίδια μέρα, η Μάξουελ γράφει: «Λυπάμαι πολύ που σε απογοητεύω, αλλά η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί. Μπόρεσα να βρω μόνο κατάλληλους φίλους».

Μια διαφορετική διεύθυνση email – aace@dial.pipex.com – αναφέρεται στον τηλεφωνικό κατάλογο του Έπσταϊν υπό την επαφή «Duke of York», η εικόνα της οποίας κοινοποιήθηκε σε προηγούμενη δημοσίευση.

Μεταξύ των εγγράφων που δημοσιεύθηκαν υπάρχουν email που στάλθηκαν και από τις δύο διευθύνσεις με το ψευδώνυμο «The Invisible Man» (Ο Αόρατος Άνθρωπος), συμπεριλαμβανομένου ενός από τη δεύτερη διεύθυνση που στάλθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2002 και υπογράφεται: «Με αγάπη, A xx».



Τα email δεν υποδηλώνουν καμία παράνομη πράξη. Το BBC επικοινώνησε με την ομάδα του Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ για να λάβει απάντηση.

Τον Οκτώβριο, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ έχασε τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ μετά από έλεγχο των σχεσεών του με τον Έπσταϊν.

Έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε παράνομη πράξη και δήλωσε ότι δεν «είδε, δεν ήταν μάρτυρας και δεν υποψιάστηκε καμία συμπεριφορά του είδους που οδήγησε στη συνέχεια στη σύλληψη και καταδίκη του [Έπσταϊν]».