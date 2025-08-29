ΣΚΑΪ: Τα κανάλια όλο αυτό το διάστημα βρίσκονται σε φάση αναδιαμόρφωσης, με παρουσιαστές, πανελίστες και ρεπόρτερ να κάνουν συζητήσεις με τους αρμόδιους και να κλείνουν συμφωνίες. Αυτό σημαίνει πως πρόσωπα έρχονται και πρόσωπα φεύγουν από κάθε σταθμό.

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου, λοιπόν, δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κανάλι του Φαλήρου, μιλώντας βέβαια με τα καλύτερα λόγια για την συνεργασία του. Εξήγησε, ωστόσο, πως δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό.



Η ανακοίνωση γνωστού δημοσιογράφου για την αποχώρηση από το ΣΚΑΪ

Ο λόγος για τον Χρήστο Στρατουλάκο, ο οποίος έκανε την ανακοίνωση μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στην οποία έγραψε

«Μετά από 17 χρόνια (δεν τα λες και λίγα) η συνεργασία με το ΣΚΑΙ ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες. Με τοὺς περισσότερους ανθρώπους οι σχέσεις ήταν, είναι και θα είναι οι καλύτερες. Και με κάποιους η φιλία θα παραμείνει. Αυτοί ξέρουν ποιοι είναι. 17 χρόνια γνώρισα απίθανους ανθρώπους συνεργαστήκαμε άψογα και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Καλύψαμε δύσκολα θέματα όλα αυτά τα χρόνια. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και η αποχώρηση ήταν αναπόφευκτη….. Μακάρι να μην είχαν γίνει έτσι τα πράγματα, αλλά δυστυχώς έπρεπε να γίνει…..Αυτά προς το παρόν συνεχίζουμε με την σελίδα apohxos.gr και ότι άλλο θέλει προκύψει….

ΥΓ. Δεν αποχαιρετώ κανέναν από τους φίλους αλλά μόνο αυτό θα πω εις το επανιδείν…..».