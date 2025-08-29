Σάββατο, 30 Αυγούστου, 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα τα «σπουδαία» για το επίδομα 100 ευρώ

Newsroom
Newsroom

Σήμερα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία πληρωμής για το επίδομα 100 ευρώ σε χιλιάδες εργαζόμενους. Το επίδομα αρχικά ήταν να πληρωθεί αρχές Αυγούστου ωστόσο, αυτό δεν κατέστει δυνατό.

Οι δικαιούχοι που περιμένουν να πληρωθούν το επίδομα 100 ευρώ από τη ΔΥΠΑ, είναι όσοι πρόλαβαν να κάνουν την αίτηση στην πλατφόρμα και να είναι μέσα στους πρώτους 80.000. Στη συνέχεια παρακολούθησαν το τρίωρο επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διαφορετικότητα και τις διακρίσεις στον εργασιακό χώρο και πέρασαν με επιτυχία το τεστ αξιολόγησης.

Το επίδομα των 100 ευρώ αφορά αποκλειστικά μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που πληρούσαν τα εξής κριτήρια:

Να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
Να διαθέτουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
Να έχουν ενεργή εργασιακή σχέση κατά την υποβολή της αίτησης
Να διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα (ΙΒΑΝ)
Σημειώνεται ότι το επίδομα 100 ευρώ, όταν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 80.000 δικαιούχων και εμφανιστεί στο ΑΤΜ, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και τα χρήματα δεν συμψηφίζονται με οποιοδήποτε χρέος προς το Δημόσιο.

